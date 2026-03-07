La viceintendenta de Chajarí fue seleccionada para participar de una capacitación nacional de liderazgo

La dirigente entrerriana fue elegida entre 5.664 postulantes de todo el país, quedando dentro de las 100 personas seleccionadas para formar parte de esta instancia de capacitación que se desarrolla desde este viernes y hasta el lunes 9 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro se lleva adelante en el Regente Palace Hotel y reúne a dirigentes emergentes de distintos espacios políticos y regiones del país. La propuesta es impulsada por Potencia Argentina+, una organización sin fines de lucro que integra la red latinoamericana Democracia+, junto a iniciativas similares en Brasil, Costa Rica, Uruguay, Perú, Chile y Colombia.

Formación y construcción de redes

Fochesatto Brunini destacó la importancia de haber sido seleccionada para formar parte de esta iniciativa.

“Fui una de las 100 personas seleccionadas entre 5.664 postulantes y eso me enorgullece, no sólo en lo personal, sino también en lo institucional, porque me servirá para volcar lo aprendido en mi ciudad de Chajarí”, expresó.

La viceintendenta explicó además que, tras las actividades previstas durante el fin de semana, se conformará una red federal y multipartidaria de liderazgos políticos emergentes, de la que formará parte.

Debate sobre liderazgo y políticas públicas

Durante la primera jornada del encuentro participaron expositores y referentes de la política regional. Entre ellos se destacó la presencia de Carolina Cosse, actual vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, y de Marcos Peña, politólogo y ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.

El eje temático del viernes fue “¿Quiénes somos cuando dejamos los roles y mostramos lo que nos mueve?”, un espacio de reflexión orientado a explorar las motivaciones personales detrás del liderazgo político.

El programa continuará este sábado con el tema “¿Qué revelan nuestras historias sobre el liderazgo que queremos ejercer?”, mientras que el domingo se abordará la consigna “¿Cómo traducimos nuestro propósito en acciones que transformen?”. Finalmente, el lunes se trabajará sobre “¿Qué nos llevamos y qué estamos dispuestos a asumir?”.

Cada jornada incluye además charlas con especialistas e invitados que analizan diferentes aspectos vinculados al liderazgo, la gestión pública y la construcción democrática.

En ese contexto, Fochesatto Brunini destacó una reflexión compartida durante el encuentro.

“La vicepresidenta de Uruguay dijo algo así como que para llegar rápido hay que ir solo, pero para llegar lejos hay que ir acompañado, y creo que eso marca el espíritu de lo que venimos a hacer aquí: potenciarnos con una comunidad amplia de líderes que queremos lo mejor para nuestros territorios”, señaló.

Otra beca internacional

Cabe recordar que recientemente la viceintendenta de Chajarí también fue seleccionada para participar de un programa internacional de liderazgo que se realizará el 30 y 31 de marzo en Montevideo, Uruguay.

En ese caso, fue elegida entre más de 3.100 postulantes de América Latina, quedando entre las 30 personas seleccionadas para acceder a una beca otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Carolina.

La iniciativa también apunta a fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de dirigentes de distintos países de la región.

