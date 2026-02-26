La viceintendente de Chajarí fue seleccionada entre 30 líderes de América Latina para un programa internacional

La convocatoria fue impulsada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación Carolina, que otorgaron becas tras un exigente proceso de selección iniciado en 2025.

Según detalló la propia funcionaria en sus redes sociales, su postulación fue una de las 3100 presentadas en toda América Latina. En una primera etapa fueron seleccionados 440 líderes, quienes accedieron a instancias de formación en modernización de la administración pública, uso de datos para la toma de decisiones, diseño de programas y proyectos, y liderazgo en el sector público.

Posteriormente, de ese grupo surgieron los 30 participantes definitivos: 10 del Cono Sur —entre los que fue elegida Fochesatto Brunini—, 10 de la Subregión Andina y 10 de Centroamérica.

El taller presencial se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo en la ciudad de Montevideo. Durante esas jornadas, los seleccionados deberán presentar un proyecto siguiendo las pautas del equipo de formación. Se evaluará el desempeño individual y grupal, y se reconocerán las propuestas más destacadas en función de criterios de calidad y excelencia. La agenda incluye además visitas a experiencias locales consideradas casos de éxito.

La viceintendente expresó su satisfacción por la oportunidad y destacó que la beca es financiada en su totalidad por el CAF y la Fundación Carolina. “Estoy feliz y no quería dejar de compartir mi alegría con todos quienes creen en el valor del mérito, el esfuerzo y el trabajo”, manifestó.

Asimismo, señaló que la experiencia representa una posibilidad de seguir preparándose para afrontar los desafíos de la gestión pública. “Me entusiasma la posibilidad de seguir formándome para dejar lo mejor de nosotros a los vecinos de la ciudad”, concluyó.

Redacción de 7Paginas