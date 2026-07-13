La viceintendente de Chajarí participa en España de un programa internacional de formación en ciberseguridad

La dirigente fue invitada a participar por el Gobierno de España, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad de León, integrándose a una propuesta académica que se extenderá hasta el 23 de julio, aunque su participación se limitará a la primera semana de actividades.

Formación en gobernanza digital y protección de datos

El programa está orientado al análisis de temas vinculados con la ciberseguridad, la protección de datos personales, la gobernanza digital y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Se trata de una instancia de capacitación destinada a fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos que plantea la transformación digital y la necesidad de consolidar sistemas democráticos más seguros y eficientes.

Una nueva oportunidad de capacitación internacional

Fochesatto Brunini explicó que esta convocatoria surgió luego de haber participado, entre el 1 y el 5 de junio, de un Programa Formativo sobre Valores e Instituciones Democráticas para Líderes de América Latina, realizado en Madrid y organizado por la Fundación Carolina y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La viceintendente señaló que, tras superar satisfactoriamente tres etapas de formación y evaluación de ese programa, accedió a una nueva instancia de capacitación internacional.

En esta oportunidad obtuvo una beca parcial otorgada por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), organismo vinculado al Gobierno español, que cubre parte de los costos de participación, mientras que el resto de los gastos son afrontados con recursos propios.

Licencia sin goce de haberes

Según se informó, la participación en este evento fue comunicada oportunamente al Concejo Deliberante de Chajarí, cuerpo que la viceintendente preside.

Al igual que en su anterior viaje al exterior, Fochesatto Brunini solicitó autorización para ausentarse sin goce de haberes, mediante una excepción a lo establecido por la Ordenanza HCD Nº 473.

En una nota presentada al Concejo el pasado 6 de julio, la funcionaria destacó la importancia de la transparencia en el ejercicio de la función pública.

«Estoy convencida de que en el contexto que atraviesa nuestro país se fortalece cuando quienes ejercemos responsabilidades públicas entendemos que ninguno de nuestros actos es estrictamente privado. Informar con claridad cómo desarrollamos nuestra función, de qué manera se financian las actividades en las que participamos y rendir cuentas de nuestras decisiones no debería ser una excepción sino una práctica permanente en el ejercicio de la función pública», expresó.

Segun se dijo a 7Paginas, la participación de la viceintendente en este programa internacional busca incorporar conocimientos y herramientas sobre ciberseguridad y gestión pública digital que puedan contribuir al fortalecimiento institucional y a la modernización de la administración pública local.