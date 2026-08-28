La Zona Motorhome de la Costanera de Concordia recibe turistas de distintos puntos del país y del mundo

La Costanera de Concordia continúa sumando alternativas para los visitantes que llegan a la ciudad y, entre sus propuestas, la Zona Motorhome se consolida como un espacio elegido por turistas que recorren el país y la región con movilidad propia.

Durante agosto, el sector registró el ingreso de más de 70 vehículos, con un total superior a 130 turistas. La mayoría de los visitantes llegó desde distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, entre otros puntos del país.

Pero el movimiento también tiene un marcado componente internacional. Según los registros, durante este mes arribaron viajeros provenientes de Uruguay, Brasil, Alemania, Suiza, Dinamarca y Holanda.

El espacio está destinado exclusivamente a quienes eligen viajar en motorhome y ofrece la posibilidad de permanecer en la ciudad contando con distintos servicios, mientras los visitantes recorren los atractivos turísticos de Concordia y la región.

Una modalidad turística que sigue creciendo

Desde el Ente de Gestión Costanera destacaron la importancia de este segmento dentro de la actividad turística local.

“Este es un segmento turístico elegido por muchos que buscan otro tipo de contacto con los atractivos. Concordia ofrece una gran variedad de lugares a ser visitados, recorridos y el hecho de que podamos contar con un espacio destinado para motorhomes, con acceso a servicios, hace que muchos nos elijan para pasar sus días en la ciudad mientras la conocen”, señaló María Perini, integrante del Ente de Gestión Costanera.

La posibilidad de contar con un lugar específico para este tipo de viajeros permite que quienes recorren largas distancias puedan establecerse temporalmente en la ciudad y, desde allí, conocer la Costanera, los espacios verdes y los diferentes atractivos turísticos de Concordia y sus alrededores.

El espacio continúa habilitado

La Zona Motorhome se encuentra ubicada en inmediaciones de la Zona Verde de la Costanera y permanece habilitada para recibir a los visitantes.

En ese sentido, Perini remarcó que el lugar “continúa funcionando y habilitado, esperando seguir recibiendo turistas que llegan a Concordia buscando descanso y tranquilidad”.

Los números registrados durante agosto reflejan el movimiento que genera esta modalidad de turismo y el interés que despierta Concordia entre quienes recorren el país en sus propios vehículos.

Con visitantes procedentes de distintas provincias argentinas y de países de la región y Europa, la Zona Motorhome se suma así a la oferta turística de la ciudad y constituye otra puerta de ingreso para viajeros que buscan combinar naturaleza, descanso, recorridos y autonomía durante su estadía.

Prensa municipal