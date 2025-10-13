Labriola y Cabrera se consagraron campeones del MTB concordiense

Los bikers locales Belén Labriola y Matías Cabrera finalizaron el certamen con respectivos triunfos, que les permitió consagrarse campeones y celebrar un gran 2025. La cita en la zona del lago, que se corrió con agradable temperatura, contó con la presencia de aproximadamente 150 competidores llegados desde distintos puntos de la provincia, como de alrededores.

La prueba fue la cuarta fecha puntuable sobre un escenario predominantemente de senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona. Una vez finalizada la prueba se realizó la premiación de todas las categorías, que año a año le dan vida al torneo más convocante de la provincia.

Pasó una nueva temporada para el Circuito Amigos del MTB. Ahora su vendrá el cierre de año con el esperado evento que todos esperan, como lo es el Desafío KM 248 que se correrá el domingo 30 de noviembre.

* RESULTADOS

Mujeres Elite

1°) Belén Labriola (Concordia) con 1 hora 35’40”

2°) Judith Marsilli (Chajarí) con 1 hora 41’49”

Varones Elite

1°) Matías Cabrera (Concordia) con 1 hora 42’47”

2°) Diego Salto (Monte Caseros) con 1 hora 43’14”

3°) Nicolás Chalela (Salto) con 1 hora 53’00”

4°) Sebastián Pozzi (Chajarí) con 1 hora 53’07”

5°) Agustín Tisocco (Concordia) con 1 hora 58’02”

Para ver resultados completos: www.cronomet.com.ar/?cronomet=4taMTB-2025