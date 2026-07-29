Ladrones de Concordia: En lo que va de 2026 ya se concretaron 219 detenciones por pedidos de captura; la mayoría fueron por robos

De acuerdo al informe oficial, la mayor cantidad de intervenciones estuvo relacionada con causas por robo, delito por el que se concretaron 63 detenciones. Le siguieron los hechos vinculados a violencia de género, con 33 detenidos, y desobediencia judicial, con 22.

El detalle estadístico continúa con 19 detenciones por hurto, 16 por abuso sexual, 15 por abuso de armas, 12 por amenazas, 11 por lesiones y 7 por homicidio.

Además, la Policía registró 6 detenciones por tenencia de estupefacientes, 2 por abigeato, 1 por quebrantamiento de arresto domiciliario, 1 por grooming y 11 intervenciones relacionadas con otros delitos.

El rol de la tecnología en los procedimientos

Desde la fuerza destacaron que estos resultados son producto del trabajo permanente del personal policial en tareas de prevención, identificación, localización y aprehensión de personas requeridas por la Justicia, en el marco de distintas investigaciones penales.

En ese sentido, subrayaron la importancia de los sistemas informáticos que permiten verificar en tiempo real si una persona posee pedidos de captura o medidas judiciales vigentes al momento de ser identificada durante un procedimiento.

Entre las herramientas utilizadas se encuentra el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una plataforma nacional que centraliza información sobre pedidos de captura, búsqueda de personas, prohibiciones de salida del país, medidas restrictivas, pedidos de secuestro y otras disposiciones judiciales.

Según explicaron, este sistema facilita la comunicación entre distintas jurisdicciones y permite que efectivos policiales de todo el país accedan de manera inmediata a la información necesaria para actuar conforme a las directivas judiciales.

Asimismo, señalaron que la articulación con otras plataformas, como Interpol y SIBIOS, fortalece la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad al brindar información actualizada durante los procedimientos.

Operativos de saturación

Desde la Jefatura Departamental Concordia remarcaron que una parte importante de estas detenciones se logró durante los Operativos Preventivos de Saturación que se desarrollan de manera permanente en distintos barrios de la ciudad.

Estos despliegues permiten intensificar la identificación de personas en la vía pública y detectar a quienes registran mandamientos judiciales vigentes, posibilitando su inmediata detención y puesta a disposición de la Justicia competente.

El informe oficial destaca que la combinación entre el trabajo preventivo en el territorio y la utilización de herramientas tecnológicas ha permitido incrementar la eficacia en el cumplimiento de órdenes judiciales, contribuyendo al avance de distintas investigaciones penales y al fortalecimiento de la seguridad en el departamento Concordia.