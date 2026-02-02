Lago de Concordia: intentaron hacer un asado en medio de un monte de eucaliptus y debió intervenir la Policía

Según pudo saber 7Paginas, eran pasadas las 21 horas cuando comenzaron a llegar a la redacción de este medio imágenes que mostraban una importante fogata iniciándose en el monte ubicado frente al parque acuático y termal (Foto). Las fotografías fueron enviadas por personas que se encontraban en el camping Las Palmeras, alarmadas por la magnitud de las llamas y el peligro que representaban.

De manera inmediata, personal de la Comisaría Novena, ubicada en el ingreso al bosque de eucaliptus, acudió al lugar y constató que se trataba de un grupo de amigos que había encendido fuego sobre el suelo con la intención de hacer un asado, en una zona totalmente inapropiada para ese tipo de prácticas.

Desde la Policía se informó a 7Paginas que las personas involucradas apagaron rápidamente la fogata, aunque se remarcó que la situación fue de alta peligrosidad, ya que un foco ígneo en ese sector podría haber derivado en una verdadera catástrofe ambiental, más aún teniendo en cuenta la sequedad del terreno y la cercanía del monte.

Asimismo, desde la Comisaría Novena se dio a conocer el número telefónico 3434 601893, para que los vecinos puedan dar aviso inmediato ante cualquier situación similar o de otra índole que represente un riesgo.

Durante la mañana de este domingo, un cronista de 7Paginas recorrió el lugar y pudo constatar el alto riesgo que implica encender fuego en esa zona. No obstante, también se observó la falta de señalética que indique la prohibición de hacer fuego, una situación que debería ser evaluada por la CODESAL (Comisión para el Desarrollo de Salto Grande), especialmente en plena temporada de verano y con un contexto de escasez de lluvias.

Advertencia

Paralelamente a este hecho, desde el Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, Jefatura Departamental Concordia, enviaron a 7Paginas un comunicado dirigido a la comunidad, reforzando las medidas de prevención de incendios:

Prevención de incendios – mensaje a la comunidad

Desde la Sección Cuerpo de Bomberos Zapadores – Jefatura Departamental Concordia, solicitamos a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar incendios.

No encender fogatas ni realizar quemas en zonas no habilitadas.

Mantener limpios terrenos baldíos y áreas forestales, retirando vegetación seca y residuos.

No arrojar colillas, fósforos, botellas o vidrios en campos o banquinas.

Utilizar fuego solo en lugares habilitados y apagarlo totalmente antes de retirarse.

En viviendas cercanas a zonas forestales, limpiar techos, canaletas y mantener el pasto corto.

Evitar el uso de vehículos o maquinaria que puedan generar chispas en zonas de riesgo.

Ante humo o fuego, dar aviso inmediato a los teléfonos de emergencias 100, 101 o 103.

“La prevención es responsabilidad de todos. Cuidemos la vida, los bienes y el ambiente.”

El episodio volvió a encender las alertas sobre la necesidad de mayor concientización, controles y señalización, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo el entorno natural y a quienes disfrutan de los espacios públicos de Concordia.