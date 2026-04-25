Lagraña afirmó que Frigerio y Azcué cuentan con respaldo social y de la juventud radical de cara a 2027

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Lagraña realizó un balance “sumamente positivo” del campamento provincial de la Juventud Radical, que en esta oportunidad tuvo como sede a la ciudad de Concordia y reunió a militantes de distintos puntos de Entre Ríos y del país.

“Fue una jornada muy enriquecedora, donde pudimos debatir, escuchar a dirigentes con experiencia y, sobre todo, formarnos. Este tipo de encuentros no se realizaban desde hace años y uno de nuestros objetivos fue recuperar esta tradición porque fortalece al partido y genera lazos entre los jóvenes”, expresó.

Durante el encuentro se desarrollaron dos paneles centrales. El primero, denominado “La JR como semillero de grandes dirigentes”, contó con la participación de Juan Cruz Cándido y del intendente Azcué, quienes compartieron sus trayectorias dentro del radicalismo. “Fue una charla motivacional que remarcó la importancia del esfuerzo, el compromiso y el trabajo constante”, explicó la dirigente.

El segundo panel estuvo a cargo de Alfredo Mato Serrano, quien abordó el uso de la inteligencia artificial aplicada a campañas electorales y comunicación política, aportando herramientas para la formación de los jóvenes militantes.

La actividad concluyó con un fogón tradicional, espacio en el que los participantes intercambiaron experiencias, debatieron ideas y planificaron futuras acciones. “También fue un momento para reafirmar el compromiso militante y el sentido de pertenencia al radicalismo”, señaló.

En el plano político, Lagraña subrayó el rol clave que cumple Concordia dentro del esquema provincial y remarcó el liderazgo de Azcué dentro del radicalismo entrerriano. “El acompañamiento de la juventud hacia su gestión es indudable. Siempre hubo un trabajo conjunto y una presencia constante en las actividades del espacio”, indicó.

Asimismo, sostuvo que dentro del radicalismo existe una “misma sintonía” en respaldo a la figura del gobernador Frigerio. “Se percibe claramente el apoyo, tanto desde la militancia como desde gran parte de la sociedad”, afirmó.

Por último, la concejal consideró que la ciudadanía mantiene una valoración positiva de las gestiones provincial y municipal. “La gente entendió que para lograr cambios era necesario hacer esfuerzos y tomar decisiones difíciles. Hoy esos resultados comienzan a verse, por ejemplo, en la inversión en obra pública con fondos municipales, lo que refleja una administración responsable”, concluyó.