Lagraña candidata a diputada nacional y en Concordia comenzaron a hacer las cuentas

El armado de la lista oficialista

Tal lo informado por 7Paginas, en la conformación de la nómina, los libertarios se quedaron con los lugares más relevantes. No solo encabezaron la lista de candidatos a diputados, sino que además al propio Frigerio no le otorgaron ningún espacio en la de senadores.

El segundo lugar de la lista está ocupado por Alicia Fregonese del PRO y actual presidenta del Consejo General de Educación. Y allí es donde aparecen las especulaciones que entusiasman al círculo político concordiense que acompaña al intendente Francisco Azcue. Según trascendió, existe la posibilidad de que la funcionaria provincial no asuma en caso de resultar electa, ya que podría continuar al frente del CGE. En ese escenario, la edil concordiense pasaría automáticamente a ocupar la banca.

El peso de la polarización

Otro dato que alimenta las expectativas es el escenario electoral. Si se concreta una fuerte polarización entre el oficialismo y el justicialismo, los cálculos marcan que la fuerza de gobierno podría obtener un triunfo con una diferencia significativa. Esto no solo garantizaría tres diputados nacionales para el frente ganador, sino incluso la posibilidad de sumar un cuarto escaño, lo que aseguraría la llegada de Lagraña al Congreso sin sobresaltos.

Expectativa en Concordia

La noticia repercutió con fuerza en la política local. En Concordia ya se hacen cuentas y se analizan los distintos escenarios que podrían llevar a que una dirigente joven, que actualmente cumple funciones en el Concejo Deliberante, dé el salto a la escena nacional.

De esta manera, la candidatura de Eliana Lagraña no solo sorprendió en el cierre de listas, sino que también abrió un nuevo capítulo en el tablero político entrerriano, donde el oficialismo busca consolidar su espacio y los libertarios muestran su creciente influencia en la toma de decisiones.