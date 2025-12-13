Laner afirmó que la ausencia del Estado permitió que los barrios de Concordia se llenaran de drogas y armas

En una entrevista concedida al programa Zona de Opinion de radio Zona TV, la legisladora destacó el trabajo que viene desarrollando el jefe de la Policía Departamental Concordia, comisario mayor José María Rosatelli, y subrayó la fuerte presencia policial en distintos sectores de la ciudad. “Hay barrios que estuvieron tomados por los narcos. El nivel de allanamientos que se está viendo es histórico; esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero lamentablemente el Estado estaba ausente”, afirmó Laner.

En ese marco, también resaltó el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, al remarcar la inversión realizada en infraestructura, móviles, equipamiento y recursos humanos para fortalecer a la fuerza policial. Según indicó, estas decisiones permitieron cambiar la impronta en la prevención y el combate del delito, con operativos coordinados y una mayor presencia territorial.

Datos y estadísticas

Laner señaló que Concordia es hoy una de las departamentales con mayor actividad operativa de la provincia. En lo que va del año se realizaron más de 3.000 allanamientos en la ciudad, con más de 2.100 personas detenidas, además del secuestro de unas 230 armas de puño y 33 armas largas. “Históricamente se secuestraban entre 70 y 100 armas por año. Los números actuales muestran claramente un cambio”, remarcó.

La diputada vinculó el avance del narcomenudeo con el deterioro del tejido social en los barrios, donde las bandas delictivas llegaron incluso a ocupar espacios que el Estado había abandonado. “El narcomenudeo no es un delito menor: se instala, destruye barrios enteros y familias completas”, advirtió.

Balance legislativo

Durante la entrevista, Laner también realizó un balance de su gestión en la Cámara de Diputados, que calificó como positiva. Indicó que en estos dos años el Poder Legislativo provincial se fortaleció con leyes que consideró trascendentales, como la ley de transición de gobierno, la ley de transparencia y ética pública, la reforma electoral con boleta única de papel, la derogación de las jubilaciones de privilegio, la reforma del Consejo de la Magistratura y la transformación del IOSPER en OSER.

Además, detalló que presentó 86 proyectos entre iniciativas de ley y resoluciones, muchos de ellos vinculados a la seguridad y la lucha contra la corrupción. Entre los más destacados mencionó la incorporación de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal, la limitación del acceso a juicios abreviados para funcionarios acusados de delitos contra la administración pública, la adhesión a la ley nacional antimafias y la prohibición de imponer nombres de dirigentes políticos a bienes del Estado. “Las obras son de la gente, no de los dirigentes”, subrayó.

Inversión y sistema penitenciario

La diputada también valoró la inversión provincial en seguridad, que estimó en más de 13.500 millones de pesos, y destacó los avances en el sistema penitenciario, con proyectos de ampliación de unidades penales y una fuerte apuesta a la educación y capacitación laboral de los internos como herramienta de reinserción.

“Falta mucho por hacer, pero hoy el Estado volvió a los barrios y hay una decisión política clara de enfrentar al narcotráfico y al delito organizado”, concluyó Laner.

Redaccion de 7Paginas