Laner defendió la reforma previsional: “Garantiza el 82% móvil y busca ordenar el sistema para sostenerlo en el tiempo”

La diputada provincial Carola Laner respaldó el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno entrerriano y afirmó que el objetivo central de la iniciativa es preservar el histórico beneficio del 82% móvil sobre el salario bruto, al tiempo que se busca garantizar la sustentabilidad del sistema para las próximas generaciones.

Según explicó la legisladora, el debate debe darse con transparencia y sobre la base de los números reales del sistema. “Es necesario sincerarse con la sociedad y presentar los números claros como son”, sostuvo.

Laner señaló que actualmente existen distorsiones en el régimen previsional que han provocado que numerosos haberes jubilatorios superen ampliamente el porcentaje originalmente previsto por el sistema.

“El promedio del haber jubilatorio actual está muy por encima del 82% móvil, con lo cual lo que se busca es preservarlo”, indicó. En ese sentido, explicó que la legislación vigente genera situaciones donde, por la metodología de cálculo y actualización de los haberes, algunas jubilaciones terminan ubicándose muy por encima del beneficio establecido como referencia.

Diferencias entre el 82% móvil y los haberes actuales

Para ilustrar esa situación, la diputada brindó un ejemplo concreto. Según detalló, el 82% móvil correspondiente a un trabajador activo con un salario de 1,3 millones de pesos equivale a 1.066.000 pesos. Sin embargo, aseguró que actualmente el promedio de jubilación que se está abonando alcanza los 1.675.527 pesos.

A partir de esta realidad, sostuvo que la reforma busca corregir esas diferencias de manera gradual y hacia el futuro, sin afectar a quienes ya se encuentran jubilados.

“Los haberes ya otorgados no serán modificados. La adecuación al criterio del 82% móvil regirá para las nuevas jubilaciones y para los mecanismos previstos por la reforma”, remarcó.

Sin cambios para los jubilados actuales

Uno de los aspectos destacados por Laner es que el proyecto establece expresamente que ningún jubilado actual sufrirá modificaciones en sus ingresos.

Además, la iniciativa mantiene vigentes los regímenes especiales contemplados por la legislación actual y conserva el mecanismo de movilidad vinculado a las paritarias de los trabajadores estatales.

De esta manera, desde el oficialismo sostienen que la reforma no implica una reducción de derechos adquiridos, sino una reorganización de las condiciones futuras para garantizar la continuidad del sistema.

Un sistema con fuerte desequilibrio

La legisladora también advirtió sobre la situación financiera que atraviesa actualmente el régimen previsional provincial.

Según explicó, la relación entre trabajadores activos y jubilados se encuentra por debajo de dos aportantes por cada beneficiario, cuando los estudios especializados consideran saludable una proporción cercana a cuatro activos por cada pasivo.

A esto se suma, señaló, un crecimiento sostenido del número de jubilados por encima del incremento de los trabajadores que realizan aportes, una situación que profundiza el déficit del sistema.

“Si no se avanzaba en una corrección estructural, en pocos años no se iban a poder pagar las jubilaciones ni sostener el 82% móvil”, advirtió.

Los principales cambios

Entre las medidas contempladas en el proyecto se encuentran la actualización gradual de la edad jubilatoria, la ampliación de la base utilizada para calcular el haber inicial y la incorporación de un aporte solidario progresivo destinado exclusivamente a los sectores de mayores ingresos.

Para Laner, estas herramientas permitirán mejorar la equidad y la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, evitando que el déficit continúe creciendo en los próximos años.

En ese marco, la legisladora concluyó que la reforma tiene como finalidad preservar uno de los pilares históricos del sistema previsional entrerriano. “Lo que se busca es ordenar el sistema para que el 82% móvil siga siendo una realidad y pueda sostenerse en el tiempo para todos los entrerrianos”, afirmó.

Redaccion de 7Paginas