Laner lamentó que el PJ dejara sin quórum el tratamiento del juicio político a Susana Medina

Según explicó la legisladora a 7Paginas, el procedimiento quedó truncado por la falta de quórum, un requisito indispensable para la emisión de dictámenes válidos. “Aunque exista mayoría política, sin quórum no hay dictamen. Y el quórum se logra con presencia. El PJ decidió no estar y por eso el juicio político no avanzó”, afirmó Laner.

La diputada detalló que en la Comisión de Juicio Político el quórum se alcanza con la presencia de la mayoría de sus integrantes, condición que no se cumplió ante la inasistencia del bloque opositor. “No existe la posibilidad de dictaminar solos. En un tema de esta gravedad institucional, el dictamen requiere quórum. El día que había que resolver, el PJ no fue”, subrayó.

En ese marco, Laner cuestionó la postura del justicialismo, que reclamó públicamente mayor tiempo de debate mientras se ausentaba de los ámbitos formales donde ese debate debía darse. “Hablan de evitar tratamientos exprés, pero no participan ni de la comisión ni de la sesión. El debate se da en los ámbitos institucionales, no desde la ausencia”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora destacó que los bloques oficialistas y aliados cumplieron con todas las etapas del proceso, analizando la documentación, evaluando pruebas y escuchando los descargos correspondientes. Si bien aclaró que no integra la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, señaló que los diputados que no forman parte de ese cuerpo recibieron información permanente y detallada sobre cada instancia del procedimiento.

Finalmente, Laner fue categórica al asignar responsabilidades por la falta de avance del juicio político: “Si hoy no hubo juicio político, no es por una decisión del oficialismo. Es porque el PJ se ausentó. Sin quórum no hay dictamen, y sin dictamen no hay tratamiento en el recinto”.

Por último, recordó que el juicio político está expresamente regulado en la Constitución de Entre Ríos, en los artículos 138 a 154, y que el artículo 143 establece un plazo perentorio de 30 días para que la comisión concluya su labor.