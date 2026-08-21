Laner tras el pedido de informes sobre comedores: “Deberían tener más memoria y hacerse cargo de su propia historia política”

En el marco de la controversia generada por el pedido de informes sobre la gestión de comedores presentado por los dirigentes de la oposición Guillermo Michel, Adán Bahl, Gustavo Bordet y Marianela Marclay, la diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Carola Laner, arremetió con dureza contra los firmantes y defendió el rumbo de la administración provincial.

En declaraciones exclusivas a 7Páginas, Laner cuestionó la postura del peronismo entrerriano y contrapuso la conducta del actual oficialismo con la gestión anterior.

“La transparencia no puede ser una preocupación selectiva”

La legisladora oficialista apuntó de manera directa contra la trayectoria de quienes encabezan el reclamo y remarcó lo que consideró una contradicción política:

Falta de explicaciones pasadas: «Los que fueron flojos para dar explicaciones cuando les tocó gobernar, hoy descubren la preocupación por la transparencia. Los mismos que durante años eligieron el silencio frente a las irregularidades ahora pretenden venir a darnos lecciones de moral y de dolor social», sentenció Laner.

Memoria e historia política: «La transparencia no puede ser una preocupación selectiva que aparece únicamente cuando se está en la oposición. Si realmente les preocupa la transparencia, que empiecen por explicar lo que hicieron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar. Ya que no tienen vergüenza, deberían tener un poco más de memoria y, sobre todo, hacerse cargo de su propia historia política».

Crítica a la neutralidad: «No pueden pretender presentarse ahora como observadores neutrales de los problemas que heredamos. No nos van a venir a decir cómo gobernar quienes fueron responsables de que llegáramos hasta acá».

Ratificación del rumbo de gestión

Para finalizar, la diputada por Concordia reafirmó el compromiso del bloque oficialista con las medidas emprendidas por el gobierno provincial para encarar la reorganización del Estado.

«Los entrerrianos nos eligieron para asumir la responsabilidad de cambiar, de transformar y de hacer las cosas bien. Y esa responsabilidad la vamos a ejercer, aunque incomode a quienes durante años estuvieron cómodos con que nada cambiara. Vamos a defender las reformas de esta gestión porque asumimos el compromiso de transformar Entre Ríos», concluyó.

Redacción 7Páginas