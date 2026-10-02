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Viernes 2 de octubre de 2026
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Lanzan en Concordia el Partido Vecinal «Nueva Esperanza»: se presentan como una nueva alternativa para la ciudad

Con el lema "Unidos construyendo un mejor futuro", la agrupación política local realizará su presentación oficial este viernes 2 de octubre a las 20:30 horas en San Martín 370. Convocan a vecinos e instituciones a sumarse a una propuesta orientada al trabajo comunitario y al desarrollo local.  
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Redacción 7Paginas

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En el marco del escenario político local de Concordia, el Partido Vecinal «Nueva Esperanza», que tiene Pablo Cesar “Cachacha” Avallone, como a uno de sus máximos referentes, realizará su lanzamiento oficial con la premisa de consolidarse como una nueva alternativa política e institucional para la ciudad.

El encuentro tendrá lugar este viernes 2 de octubre a las 20:30 horas en la sede ubicada en calle San Martín 370. Según informaron desde la organización, la convocatoria está abierta a toda la comunidad, vecinos de los distintos barrios y referentes de sectores productivos y sociales.

Bajo el slogan «Nuestra ciudad, nuestro compromiso, nuestro futuro», el espacio busca articular propuestas enfocadas en el esfuerzo colectivo, la mejora de los servicios, el desarrollo urbano y el trabajo territorial coordinado.

Detalles de la convocatoria

Evento: Lanzamiento Oficial del Partido Vecinal «Nueva Esperanza».

Consigna: «Llega una nueva alternativa para la ciudad – Unidos construyendo un mejor futuro».

Redaccion de 7Paginas