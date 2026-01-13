Lanzan la primera edición de Crisalis 2026, un programa tecnológico destinado a estudiantes de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el programa es impulsado por la empresa Finnegans y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, en el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del talento local y la mejora de la empleabilidad en la economía del conocimiento.

“Crisalis” está dirigido a estudiantes intermedios y avanzados de carreras vinculadas a sistemas, software, programación o computación, que cuenten con conocimientos previos en JavaScript, Python, Angular y SQL. El trayecto formativo tendrá una duración de tres meses y medio, comenzará en el mes de marzo —con fecha a confirmar— y se desarrollará bajo modalidad 100% online.

Durante el programa, los participantes trabajarán en casos reales junto a equipos profesionales, incorporando herramientas y metodologías como Design Thinking, BPMN, Python e Inteligencia Artificial, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para problemáticas concretas de empresas. Al finalizar el cursado, quienes completen la totalidad del trayecto recibirán un certificado de participación.

Para postularse es requisito residir en Concordia, contar con una disponibilidad mínima de 20 horas semanales y disponer de una computadora con conexión a internet. El proceso de selección incluye la realización de un challenge técnico, y los resultados serán comunicados por correo electrónico. Los cupos son limitados.

Además, el programa contempla la posibilidad de contratación en Finnegans para quienes se destaquen, así como acompañamiento profesional para aquellos participantes que no se incorporen a la empresa al finalizar el trayecto.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de enero. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace https://bit.ly/4syFeZI. Para más información, también se puede consultar el sitio oficial de Finnegans en https://finneg.com/ar/adw/bootcamp-crisalis/