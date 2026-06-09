Lanzan una nueva edición de “Alimentando con el Corazón”, la campaña de donación de sangre y médula ósea en Concordia

Según supo 7Paginas, la jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de junio, de 8 a 13 horas, en el hall de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, ubicada sobre avenida Monseñor Tavella 1450, en la ciudad de Concordia.

Desde la organización destacaron que la actividad tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la donación habitual de sangre, un recurso esencial para el funcionamiento del sistema de salud y para la atención de pacientes que requieren transfusiones por diferentes patologías, tratamientos o emergencias.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace habilitado para la asignación de turnos:

Inscripción para donar sangre

Donar sangre y también dar esperanza

Además de la colecta externa de sangre, quienes concurran tendrán la posibilidad de registrarse como potenciales donantes de células hematopoyéticas, comúnmente conocidas como médula ósea, incorporándose al registro nacional administrado por el INCUCAI.

La inscripción como donante de médula ósea se realiza a partir de una pequeña muestra de sangre y permite integrar una base de datos que puede resultar fundamental para pacientes que padecen enfermedades hematológicas y necesitan un trasplante para continuar con su tratamiento.

Los organizadores remarcaron la importancia de la participación de la comunidad en este tipo de campañas solidarias, que año tras año cuentan con una amplia respuesta de estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos de Concordia.

Bajo el lema que identifica la iniciativa, desde la Facultad de Ciencias de la Alimentación y el Hospital Masvernat renovaron la invitación a sumarse a esta acción solidaria y recordaron un mensaje clave: “Donar sangre salva vidas”.