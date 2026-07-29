lanzan una rifa para ayudar a financiar el viaje de un joven palista de Concordia que representará a la Argentina en Eslovaquia

Sin embargo, como ocurre con muchos deportistas amateurs, el joven deberá afrontar con recursos propios gran parte de los costos que demanda la participación en la competencia internacional. Por ese motivo, familiares y amigos impulsan una nueva campaña solidaria para reunir el dinero que aún resta para concretar el viaje.

Bajo el lema «Rifa Día del Niño, ayudalo a Valen a llegar a Eslovaquia», la familia puso en marcha un bono contribución que tendrá su sorteo el 30 de agosto.

La rifa tiene un valor de 4.000 pesos y ofrece como premios un go kart para scooter y una patineta eléctrica.

Según explicó a 7Paginas su madre, Belén Solís, durante los últimos meses realizaron numerosos beneficios para reunir el dinero necesario.

«Todo, absolutamente todo, desde el equipo hasta la comida, es costeado por cada uno de los chicos. Con todos los beneficios que hemos hecho, este viernes 31 de julio vamos a terminar de saldar los pasajes aéreos, ya que nos restaban 1.900 dólares. Ahora nos están faltando unos 2.000 dólares para cubrir la estadía, las meriendas y el alquiler de los botes, por eso lanzamos esta rifa y además todos los fines de semana seguimos haciendo venta de sorrentinos», comentó.

Belén señaló además que la recaudación este año fue especialmente complicada.

«La verdad que este año fue muy difícil recaudar fondos. Solamente tuvimos dos sponsors que colaboraron en la rifa anterior, donde sorteamos un kayak, una funda de pala y un porta reloj para el kayak. En esta oportunidad incluso tuvimos que comprar nosotros mismos los premios», explicó.

A pesar de las dificultades, la familia mantiene el optimismo y continúa trabajando para reunir el dinero restante antes del viaje.

«Estamos encaminados, pero solamente tenemos un mes para reunir ese fondo. Todavía no tenemos fecha para abonar la estadía, mientras que el dinero para el alquiler de los botes y las meriendas hay que llevarlo en efectivo. Ahí estamos trabajando para llegar», sostuvo Belén Solís.

En el plano deportivo, Valentino competirá en la categoría 2009, donde el programa contempla pruebas en K1, K2 y K4 sobre cinco distancias diferentes.

Todavía resta definir en qué embarcaciones participará el joven concordiense, ya que la conformación de los botes dobles y cuádruples será resuelta durante las dos últimas concentraciones de la Selección Argentina antes de emprender el viaje hacia Europa.

Con el sueño de representar al país en una de las competencias juveniles más importantes del calendario internacional de canotaje, Valentino Ferrier afronta ahora la última etapa de la preparación, mientras familiares, amigos y la comunidad redoblan esfuerzos para que el joven deportista pueda cumplir el objetivo de competir con la camiseta argentina en Eslovaquia.