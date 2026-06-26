Lanzarán la segunda edición de Expo Concordia Produce, el gran encuentro de la producción y los emprendedores locales

Según lo confirmado a 7Paginas, el lanzamiento se realizará a las 20 horas en el Centro de Convenciones de Concordia, con la presencia de autoridades, representantes de los distintos sectores productivos, comerciales y de servicios, además de invitados especiales.

En la antesala de la presentación, el secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, Sebastián Arístide, adelantó los principales ejes de una muestra que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de octubre en el Predio Ferial Parque Central Viñedos Moulins.

Una vidriera para toda la producción de Concordia

Arístide explicó que el objetivo es consolidar un espacio que represente a toda la comunidad productiva y no únicamente al sector agropecuario.

«Estamos reafirmando un evento que queremos que sea la vidriera para toda la producción local. Cuando hablo de producción local no me refiero al campo únicamente, sino a todo lo que es producción de bienes y servicios de la comunidad de Concordia y del departamento», señaló.

En ese sentido, remarcó que la intención es brindar oportunidades para que emprendedores, productores rurales, empresas y prestadores de servicios puedan exhibir sus productos, generar contactos y acceder a herramientas que les permitan fortalecer sus proyectos.

Conferencias, negocios y nuevas oportunidades

Uno de los principales atractivos de esta segunda edición volverá a ser la Ronda de Negocios, prevista para la mañana del viernes 23 de octubre.

Según explicó Arístide, este espacio estará orientado a facilitar encuentros entre empresarios, emprendedores, potenciales clientes, proveedores e inversores.

«Es un espacio pensado para que el emprendedor o el empresario local tenga la oportunidad de encontrar un proveedor estratégico, un cliente o un socio, en un ámbito diseñado específicamente para generar negocios», indicó.

A ello se sumará un programa de conferencias que se desarrollará durante el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.

Inteligencia artificial, economía y marketing

De acuerdo a las encuestas realizadas entre los propios emprendedores, las conferencias estarán enfocadas en los temas que hoy generan mayor interés dentro del sector productivo.

Entre ellos se destacan el análisis del panorama económico nacional, la aplicación de la inteligencia artificial en los negocios, el marketing digital, la comunicación y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para potenciar empresas y emprendimientos.

«Queremos ofrecer respuestas concretas a las problemáticas cotidianas de quienes producen bienes y servicios, ayudándolos a entender mejor el contexto económico y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías», expresó el funcionario.

Un evento pensado para toda la comunidad

La Expo Concordia Produce abrirá sus puertas al público el mismo viernes 23 de octubre y continuará durante el sábado 24 y el domingo 25 con una amplia exposición de stands institucionales, comerciales, industriales, productivos y de emprendedores.

Arístide subrayó que la propuesta apunta a que toda la comunidad participe.

«No queremos que este sea un evento de la Municipalidad, sino un evento de toda Concordia. Vamos a poner mucho esfuerzo en escuchar a cada uno de los sectores y brindarles el espacio que necesitan para visibilizarse», afirmó.

Asimismo, destacó que los emprendedores podrán participar de distintas maneras, ya sea como expositores, asistentes a las conferencias, integrantes de la ronda de negocios o simplemente recorriendo la muestra.

El lunes se conocerán las novedades

Finalmente, el secretario de Desarrollo Productivo adelantó que durante la presentación oficial del próximo lunes se anunciarán nuevas propuestas que buscarán darle aún más valor a esta segunda edición.

«Vamos a anunciar algunas otras características para agregarle valor a un evento que esperamos esté a la altura de la demanda de los concordienses», concluyó.

Tras el éxito alcanzado en su primera edición, la Expo Concordia Produce buscará este año consolidarse como el gran punto de encuentro entre emprendedores, empresarios, productores y consumidores, promoviendo el desarrollo económico local y generando nuevas oportunidades de crecimiento para la ciudad y toda la región.