Miércoles 11 de marzo de 2026
Lanzaron la campaña “Amigos Protectores” para colaborar con el Hospital Masvernat

La Cooperadora del Hospital Delicia Concepción Masvernat puso en marcha la campaña solidaria “Amigos Protectores”, una iniciativa que busca convocar a la comunidad para colaborar con el crecimiento y fortalecimiento de los servicios que brinda el principal centro de salud de la región.
Redacción 7Paginas

Desde la entidad informaron a 7Paginas, que quienes deseen sumarse podrán adquirir un certificado de colaboración de 120.000 pesos, que podrá abonarse en un solo pago o en 12 cuotas, facilitando así la participación de los vecinos interesados en apoyar al hospital.

Como incentivo para los participantes, la campaña incluirá sorteos mensuales con importantes premios, entre los que se destacan órdenes de compra, motocicletas y un premio final de 5 millones de pesos.

Los organizadores remarcaron que el objetivo de la iniciativa es reunir fondos que permitan seguir mejorando la atención y los servicios del hospital, acompañando las necesidades de uno de los centros de salud más importantes de la provincia.

Quienes deseen obtener más información o sumarse a la campaña pueden comunicarse con el promotor al 345 4096537.