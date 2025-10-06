Lanzaron un plan especial para que los vecinos de Concordia regularicen sus deudas municipales

La medida, impulsada por la Dirección General de Rentas, busca ofrecer una oportunidad accesible y transparente para que los vecinos regularicen su situación y acompañen el desarrollo de la ciudad.

El programa permite acceder a:

Reducción del 100% de los intereses para quienes cancelen su deuda al contado.

Reducción del 50% para quienes opten por un plan de hasta 3 cuotas.

Esta iniciativa alcanza a las deudas correspondientes a Tasa General Inmobiliaria, Contribución por Mejoras, Tasa de Servicios Sanitarios y Juzgado de Faltas. Estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025.

Desde la Dirección General de Rentas remarcaron que el objetivo del plan es facilitar la regularización, fortalecer la conciencia tributaria y evitar recargos o procesos judiciales, destacando que cada aporte de los vecinos se transforma en obras y servicios para los barrios.

“Cada ingreso que se produce, regresa a la comunidad en obras, infraestructura, mantenimiento y mejoras para todos los concordienses”, afirmó el Director de Rentas Fernando Marsicano.

Los interesados ya pueden acercarse a las oficinas de la Dirección General de Rentas, ubicadas en el Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), o comunicarse por WhatsApp al 345-414-3773 para consultar su deuda y acceder al beneficio. Para Tasa de Servicios Sanitarios en las Oficinas del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, San Lorenzo y Entre Ríos.

Por otra parte, se recuerda que aquellos contribuyentes que cumplen con el pago de las tasas municipales y abonan la TGI dentro del primer vencimiento, tienen un 15% de descuento y participa bimestralmente del Sorteo del Buen Contribuyente.