Lapiduz: ‘Los empresarios no encuentran condiciones suficientes que les permitan considerar al turismo en Concordia como un negocio rentable”

La reciente temporada de invierno dejó un balance sumamente preocupante en el sector turístico de Concordia. Con un nivel de ocupación promedio que apenas alcanzó el 32% —cifras comparables con los periodos más estrictos de la pandemia—, los prestadores privados encendieron las alarmas sobre la falta de rumbo en las políticas públicas aplicadas al rubro.

Al respecto, el presidente de la AHGC, Leonardo «Leo» Lapiduz, fue contundente al analizar la realidad local en contraste con otros destinos entrerrianos como Colón o Federación:

«Seguimos siendo esta ciudad que anhela año a año ser un destino turístico, pero no llegamos. Lo que tenemos son actores sueltos tirando espejismos populares, pero falta una mesa con 15 o 20 puntos de acuerdo que trascienda los colores políticos en el tiempo».

Hoteles cerrados y licitaciones desiertas

Lapiduz remarcó la falta de reglas claras e incentivos previsibles para la inversión privada, señalando que la incertidumbre económica impacta de manera directa en el mapa hotelero y gastronómico local:

Inversión privada frenada: Existen actualmente hoteles a la venta, establecimientos cerrados y llamados a licitación que quedan desiertos por falta de oferentes interesados.

Falta de datos estadísticos: Se cuestionó la carencia de un observatorio económico regional que proporcione números reales sobre la evolución del flujo de visitantes para brindar previsibilidad a los inversores.

Sustento económico desaprovechado: El dirigente enfatizó que el turismo produce un derrame económico inmediato en comedores, comercios, transportes y servicios generales comparable al impacto de la obra pública.

El modelo de articulación con el sector privado

Durante el intercambio, se destacó la necesidad de emular las dinámicas de trabajo de localidades vecinas, donde referentes gubernamentales e institucionales avanzan en bloque para la promoción de sus atractivos sin distinción partidaria.

Lapiduz ejemplificó cómo capitales provinciales como Paraná articularon agendas integradas sumando la experiencia técnica del sector privado en cada evento social, cultural o deportivo. En ese contexto, cuestionó que la dirigencia política continúe utilizando las áreas de turismo como plataformas de compromisos partidarios en lugar de abordarlas con criterio profesional:

«Mientras se siga usando el turismo para pagar favores de la política no hay manera. El turismo tiene que estar por encima de eso; es una de las pocas actividades verdaderamente transversales a toda la comunidad».

Un llamado a la acción conjunta

Finalmente, desde la entidad hotelera y gastronómica aclararon que la postura del sector no busca la confrontación, sino la apertura de un espacio de diálogo efectivo con el municipio y la provincia para delinear la marca ciudad y poner en valor el abanico de recursos naturales e históricos de Concordia.

«Hay mucha preocupación en el sector privado y es momento de sentarnos a trazar un plan en el que intervengamos todos, porque realmente necesitamos trabajar», concluyó Lapiduz.