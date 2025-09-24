Largas colas para renovar la tarjeta SUBE en Concordia

El abordaje integral comenzó este lunes 22 y se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre, en el horario de 8 a 17 horas, en las instalaciones ubicadas en San Lorenzo Oeste 101. Durante esta semana permanecerán cerradas las Unidades de Gestión SUBE (UGS).

El operativo coincide con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros, que establece los siguientes valores:

Tarifa Plana: $1.400

Tarifa Social Federal: $630

Boleto Concordiense: $980

Estudiantes Universitarios: $420

Estudiantes Primarios y Secundarios: Gratuito

Personas con discapacidad: Gratuito

Desde el municipio recordaron que los estudiantes de nivel primario y secundario que ya hayan gestionado el beneficio, lo tendrán aplicado automáticamente. No obstante, también pueden acercarse al Centro de Convenciones con DNI original para validar el Boleto Concordiense. En el caso de los menores, el trámite debe ser realizado por un tutor.

Los usuarios con la Tarifa Social Federal o con CUD (Certificado Único de Discapacidad) y Certificado de INCUCAI no necesitan realizar gestiones adicionales.

En paralelo, se aclaró que quienes aún no tengan beneficios pueden gestionarlos en el mismo lugar, presentando el DNI y, si corresponde, registrando la tarjeta.

Quejas por las demoras

El operativo, sin embargo, no estuvo exento de críticas: vecinos manifestaron su malestar por las largas esperas y el escaso personal de atención, lo que genera filas desde primeras horas de la mañana.

Redaccion de 7Paginas