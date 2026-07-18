“Las chapas volaban como plumas”: el testimonio de una monja que vivio de cerca el temporal en Villa Zorraquín

El panorama en Villa Zorraquín este sábado al mediodía era desolador. Árboles arrancados de raíz, postes caídos, cables sobre la vía pública, viviendas dañadas y vecinos trabajando para retirar ramas y escombros reflejaban la magnitud del temporal que golpeó la zona norte de Concordia durante la madrugada.

En medio de ese escenario, una de las hermanas religiosas que reside en la Escuela Privada N.º 58 Sagrada Familia, ubicada sobre avenida Monseñor Ricardo Rösch, contó a 7Paginas los momentos de extrema tensión que vivieron cuando la denominada cola de tornado atravesó el sector.

“Pasadas las 3 de la madrugada comenzó la lluvia y después el fuerte viento. Desde adentro sentíamos fuertes golpes y veíamos cómo las chapas volaban como plumas. Fue algo nunca visto”, relató la religiosa.

La zona norte golpeada por el temporal

Durante toda la mañana y el mediodía se observó un intenso movimiento de personal de la Cooperativa Eléctrica, bomberos voluntarios, policía y personal municipal, levantando cables y postes derribados por las ráfagas, mientras numerosos vecinos trabajaban para despejar árboles caídos sobre viviendas y calles.

Las expresiones de preocupación eran evidentes entre quienes intentaban dimensionar los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Importantes destrozos en distintos puntos

Los daños se registraron en varios sectores de Villa Zorraquín y sus alrededores. En la zona de ingreso por la Ruta Provincial 015, el viento provocó la voladura del techo de la vivienda de la periodista Carina Bradanini.

En el predio del Autódromo de Concordia, la tormenta destruyó el sector de proveeduría, mientras que, unos metros más adelante, una extensa cortina de pinos cayó sobre la avenida, interrumpiendo totalmente el tránsito.

También se registraron viviendas con techos desplomados y serios daños materiales.

Árboles arrancados y puestos destruidos

En el predio de la Escuela Sagrada Familia podían verse árboles arrancados de raíz, además de puestos de venta de comidas completamente destruidos y gran cantidad de cartelería caída sobre el suelo.

La imagen del establecimiento reflejaba la violencia con la que el viento impactó sobre el sector.

“Algo que nunca habíamos vivido”

El relato de la religiosa resume el impacto emocional que dejó el temporal entre los habitantes de Villa Zorraquín.

“Escuchábamos los golpes y sentíamos que todo se movía. Ver las chapas volando como si fueran plumas fue algo que nunca habíamos vivido”, expresó aún conmocionada.

Mientras continúan las tareas de limpieza y asistencia, vecinos y autoridades coinciden en que la zona norte de Concordia fue una de las más castigadas por el fenómeno meteorológico que mantuvo a la ciudad durante varias horas sin energía eléctrica y dejó cuantiosos daños materiales.

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