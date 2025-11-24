7PAGINAS

Lunes 24 de noviembre de 2025
Las ciudades termales de Entre Ríos, entre los destinos más elegidos del fin de semana extra largo

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional dejó cifras récord para el turismo argentino y, dentro de este escenario, las ciudades termales de Entre Ríos se posicionaron entre los destinos más concurridos del país. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 1,69 millones de turistas, quienes generaron un impacto económico de $355.789 millones, un 34% más que en el mismo período del año pasado.
Redacción 7Paginas

La combinación de clima templado, una amplia agenda de actividades y un feriado de cuatro días impulsó un incremento del 21% en la cantidad de viajeros. La estadía promedio fue de 2,3 noches, mientras que el gasto diario por turista rondó los $91.317, evidenciando una conducta de consumo moderada pero sostenida en servicios esenciales como alojamiento, gastronomía y transporte.

Entre Ríos, con ocupación cercana al 90%

La provincia volvió a destacarse por la fuerte demanda en sus parques termales, que funcionaron prácticamente al límite de su capacidad. Las reservas previas ya mostraban un alto movimiento, y el fin de semana confirmó las expectativas.

En Colón, la ocupación trepó al 96% en cabañas y bungalows, 95% en hoteles y apart-hoteles, y 85% en casas y departamentos turísticos. Una situación similar se vivió en Federación, donde se registró alrededor del 95% de ocupación sobre las más de 13 mil plazas disponibles. Allí, la Fiesta de la Cerveza y la actividad en el parque termal y acuático fueron los grandes atractivos.

También hubo intenso movimiento en Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La Paz y Santa Elena, ciudades que superaron las dos noches de estadía promedio. En Concordia, el nivel de ocupación alcanzó el 85%, con una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario por visitante cercano a los $104.220.

Eventos y actividades que potenciaron la afluencia

En toda la provincia se desarrollaron propuestas culturales, gastronómicas y recreativas que complementaron los circuitos tradicionales.

En Concordia sobresalieron Sabores de Concordia y la Región 2025, que incluyó la instancia clasificatoria del Torneo Federal de Chefs, además de la Semana de los Museos y el Patrimonio, con recorridos guiados y actividades especiales.

En Federación, miles de turistas participaron de la Fiesta de la Cerveza; en Gualeguay, la previa de la 13ª Fiesta del Asado y la Galleta impulsó la llegada de visitantes; en Victoria, diversas celebraciones fortalecieron el movimiento turístico; y en Gualeguaychú, el show de La Beriso, la apertura del parque aéreo y el Encuentro Batuque atrajeron a público de todas las edades.

El interior entrerriano también tuvo su protagonismo: Rosario del Tala brilló con la Fiesta del Choripán Entrerriano, mientras que Colonia Avellaneda recibió a miles de personas con el desfile “Mi Primera Flor”, un evento que combinó moda, arte y economía social.

Un año turístico que no detiene su marcha

Con este fin de semana, ya son siete los feriados largos del 2025, que movilizaron a casi 12 millones de turistas y generaron más de $2,7 billones en todo el país. Entre Ríos, gracias a su fuerte identidad termal y a una agenda en constante expansión, volvió a ubicarse entre las provincias más elegidas, consolidando su protagonismo en el mapa turístico nacional.

