Las estaciones portuarias de La Paz, Santa Elena y Puerto Márquez funcionan a pleno por récord de cosecha

En ese sentido, se observa este fin de semana una plena actividad de carga de granos desde los puertos de la Cooperativa Agropecuaria de La Paz; el de Puerto Márquez; y el de la firma Dreyfus, en Santa Elena. El destino de la producción es el complejo de Rosario.

«Celebramos especialmente este momento; que las tres estaciones operen muy bien significa que estamos sobre el buen camino. El énfasis que pone el gobernador Rogelio Frigerio sobre la importancia de la integración entre el Estado y el sector privado se expresa en este momento de plena actividad», sentenció este sábado el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, durante su visita a los puertos del norte provincial.

En Puerto Márquez subrayó que «los agricultores lograron una cosecha espectacular que es acompañada satisfactoriamente con un servicio de transporte de cereales económico y eficiente, como son las barcazas». Y remató: «Somos privilegiados en materia de puertos y el objetivo es avanzar: la Hidrovía representa un vector para reducción de costos logísticos y generación de empleos genuinos».

Por su parte, Javier Betio, de Puerto Márquez, ponderó que el primer embarque del año ya inició con cuatro barcazas de trigo que parten rumbo a Puerto Quebracho y que la semana entrante ingresan otras tantas, hasta sumar 13 del mismo grano. Desde la firma Dreyfus son optimistas y ponen en valor que en el puerto trabajan con una proyección de carga por encima de las 100.000 toneladas para este año. Por su parte, en la Cooperativa aportaron que desde el puerto que funciona desde 1950 la carga anual proyectada es de 100 barcazas.