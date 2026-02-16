Las exportaciones de Entre Ríos crecieron un 47 por ciento en el último año

Las exportaciones de la provincia durante 2025 se realizaron por un valor superior a los 2.096 millones de dólares, e involucraron el comercio de casi 5,6 millones de toneladas en mercaderías.

Al dar cuenta de la evolución de las operaciones, se destaca el despegue en 2023 en torno a los 1.000 millones de dólares que ingresaron por ventas al mundo; y los casi 2.100 del último año. Los expertos señalan que, al comparar, incluso, con 2024, el crecimiento es del 47 por ciento.

Los datos, divulgados desde la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Económico, son preliminares y resultan del trabajo de analistas de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia.

Los negocios se concentraron en productos primarios (56 por ciento), agroindustriales (36 por ciento), e industriales y energéticos (8 por ciento). Trigo, soja, carne bovina, maíz, arroz y lácteos son los principales alimentos comercializados en destinos como China, que se lleva el 27 por ciento; Brasil el 11 por ciento; Chile el 6 por ciento; Uruguay el 5 por ciento; Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam con el 4 por ciento cada uno; y Perú, Indonesia y Argelia con el 3 por ciento respectivamente.

Según los principales rubros de exportación, es posible observar un incremento en las ventas al exterior de las empresas provinciales. Todos los productos primarios incrementaron 66 por ciento con respecto a 2024; los agroindustriales crecieron 24 por ciento; y los industriales 57 por ciento.