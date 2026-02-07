Las ferias de Concordia, un espacio que dinamiza la labor de los emprendedores locales

El encuentro fue impulsado de manera conjunta por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y el área de Economía Social, y reunió a emprendedores que forman parte de la Feria de la Economía Social y del Paseo del Río, incluyendo artesanos y productores de alimentos.

Durante la jornada, el eje central estuvo puesto en trabajar aspectos vinculados a la organización general y al reglamento de funcionamiento de las ferias, buscando unificar criterios y mejorar el desarrollo de las actividades. La iniciativa surgió luego de una reunión previa entre los equipos organizadores, donde se detectó la necesidad de reforzar la información disponible para los feriantes, especialmente en lo referido a requisitos y normativas.

En ese marco, se contó con la participación del área de Bromatología. Su directora, Natalia García, brindó precisiones sobre las normativas vigentes, los controles y el acompañamiento que se realizará durante los días de feria, incluyendo las recorridas por las cocinas, tal como se implementó el año pasado. El objetivo fue evacuar dudas y aportar mayor claridad a los emprendedores que elaboran y comercializan alimentos.

El espacio también permitió un intercambio directo entre los participantes, donde se abordaron cuestiones básicas de organización y se consensuaron lineamientos para el correcto funcionamiento de las ferias.

Al respecto, Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, destacó que “estas reuniones son fundamentales para ordenar el trabajo, fortalecer la convivencia dentro de las ferias y acompañar a los emprendedores en su crecimiento, garantizando reglas claras para todos”.

Por su parte, Andrea Popelka, coordinadora de la Feria del Río, subrayó la importancia del diálogo directo con los feriantes. “El intercambio con los emprendedores permite mejorar la organización y anticiparnos a situaciones, y la participación de Bromatología aporta claridad y tranquilidad para quienes forman parte de las ferias”, señaló.

Del encuentro también participaron integrantes del equipo de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, quienes acompañan de manera permanente el desarrollo de estos espacios. Desde la organización se remarcó la importancia de continuar generando instancias de trabajo conjunto para consolidar las ferias como ámbitos que dinamizan la economía local y fortalecen el entramado emprendedor de Concordia.