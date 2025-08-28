Las finales de los juegos entrerrianos se viven en Concordia

El acto, que contó con la presencia del Intendente Francisco Azcué; el Secretario de Deportes de la Provincia Sebastián Uranga y la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad Ivana Pérez, tuvo lugar en el Estadio Ciudad de Concordia.

Las sedes deportivas están distribuidas en distintos puntos de la ciudad: el atletismo se disputa en la pista del Polideportivo, el hockey sobre césped en el Club Salto Grande y el vóley playa en la Zona Verde de la Costanera.

Para nuestra ciudad “es un honor ser sede de estas finales y en esto se demuestra que hay un trabajo en equipo y constante con el Gobierno Provincial. Es un evento muy importante y nos pone muy contentos de recibir a jóvenes deportistas de todo Entre Ríos. De nuestra parte, como gestión, solo nos resta seguir trabajando para que continúen eligiéndonos para actividades como estas” afirmó el Intendente Azcué.

“Estamos con las mejores expectativas. Los Juegos Entrerrianos causan pasión en la provincia porque al entrerriano le encanta el deporte y tiene la personalidad para hacerlo y cada una de las delegaciones han hecho un esfuerzo muy grande para poder llegar” afirmó por su parte Sebastián Uranga.

Por último Ivana Pérez destacó no sólo ser sede de estas finales sino también el trabajo previo que se realizó para poder recibir a estos atletas “con la mejor infraestructura y condiciones para el desarrollo de las actividades”.

Las finales de cada deporte tendrán lugar el viernes, en una jornada que promete intensidad competitiva y, al mismo tiempo, un clima de integración entre los atletas llegados de diversas localidades entrerrianas.

Estuvieron presentes en la apertura el Director General de Deporte Social y Educativo de la Provincia, Ricardo Lupi y el Subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Roberto Niez, entre otras autoridades.