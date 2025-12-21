Las inclemencias del tiempo provocaron un despiste en la Autovía Artigas, a la altura de Concordia

Según se informó a7Paginas, alrededor de las 21:45 horas, personal de la Comisaría Calabacilla intervino tras constatar el despiste de una camioneta que circulaba en sentido sur–norte. El vehículo involucrado fue una Ford Ecosport, conducida por un hombre de 40 años, quien se desplazaba desde la provincia de Buenos Aires con destino a Paraguay.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor perdió el control del rodado debido a las fuertes lluvias que se registraban en ese momento, lo que provocó que el vehículo terminara en la banquina.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Asimismo, el despiste no generó obstrucciones en los carriles de circulación, por lo que el tránsito en la autovía continuó desarrollándose con normalidad.