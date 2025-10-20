7PAGINAS

Lunes 20 de octubre de 2025
“Las indignantes declaraciones de Laurta que no se terminaron de escuchar en Concordia”

El uruguayo Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, y también acusado del homicidio del remisero Martín Palacio, volvió a causar repudio por sus declaraciones públicas. Aunque se negó a declarar ante la justicia, en cada uno de sus traslados gritó frases provocadoras ante la prensa, intentando justificar los crímenes que se le atribuyen.
Redacción 7Paginas

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, lanzó Laurta el jueves, al salir custodiado de la audiencia celebrada en los Tribunales de Concordia. Un día antes, mientras era trasladado desde la cárcel de Gualeguaychú hacia esa ciudad, había asegurado: “Todo fue por justicia”.

Estas expresiones, dichas con tono desafiante y sin mostrar remordimiento alguno, reflejan el intento del acusado de instalar un relato personal frente a los hechos de extrema violencia que se le imputan.

Sin embargo, durante su partida de Concordia se perdió la posibilidad de registrar nuevas declaraciones. Según se supo, en el momento en que Laurta era sacado de la Jefatura Departamental rumbo a Gualeguaychú, el caos de la situación y la falta de experiencia de algunos trabajadores de prensa impidieron captar con claridad sus palabras.

En medio del operativo policial y los gritos cruzados, solo se oyeron voces de periodistas que, de manera confusa, le preguntaban al detenido por el paradero de las partes del cuerpo del remisero Martín Palacio, que aún son buscadas por la Policía.

De esta manera, se perdió una oportunidad importante de obtener más testimonios directos del imputado, quien parece aprovechar cada instancia pública para lanzar mensajes cargados de cinismo e intentar desviar la atención del horror de los crímenes cometidos.

El caso Laurta sigue conmocionando a la opinión pública en todo el país. La investigación avanza en las fiscalías de Concordia y Córdoba, donde el acusado será indagado formalmente por el doble femicidio, mientras permanece bajo una fuerte custodia en el penal de Cruz del Eje.

