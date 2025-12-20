7PAGINAS

Sábado 20 de diciembre de 2025
Las inferiores de Almagro realizan la pretemporada en Santa Ana

El incipiente destino turístico del norte entrerriano vive por estos días una experiencia destacada con la visita del Club Almagro de Buenos Aires, cuyas divisiones inferiores eligieron la localidad de Santa Ana para desarrollar su pretemporada. La presencia de la reconocida institución porteña se convierte en una importante carta de presentación para este lugar privilegiado, ubicado a la vera del lago de Salto Grande.
Redacción 7Paginas

Más de cien chicos que integran las categorías formativas del club se encuentran realizando intensas jornadas de entrenamiento, al tiempo que se alojan en las instalaciones del Centro Social y Deportivo Santa Ana, un espacio que brinda las condiciones necesarias para la preparación física y deportiva.

Cabe mencionar que la localidad de Santa Ana es ampliamente conocida en la región por sus playas, sus paisajes naturales y las bondades que regala el entorno, características que la posicionan como un destino ideal no solo para el turismo tradicional, sino también para el turismo deportivo.

Sin lugar a dudas, que la llegada de las inferiores de Almagro refuerza el crecimiento de la localidad como punto de referencia en el norte entrerriano, mostrando su potencial para recibir delegaciones deportivas y consolidarse como un lugar atractivo que combina deporte, naturaleza y tranquilidad.

