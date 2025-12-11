Las inscripciones para la mini Reyes ya tienen fecha

Las pruebas de Mini Reyes se desarrollarán el domingo 11 de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” y tendrá un costo de $10.000 (diez mil pesos) cuyo kit incluirá una remera, la hidratación correspondiente durante la jornada deportiva y la seguridad para garantizar un circuito seguro y adecuado para todas las categorías.

Las categorías son las siguientes: 50 metros para niñas y niños de 3 y 4 años (nacidos en 2022 y 2023); 100 metros para 5 y 6 años (2020 y 2021); 150 metros para 7 y 8 años (2018 y 2019); 200 metros para 9 y 10 años (2016 y 2017); 300 metros para 11 y 12 años (2014 y 2015); y 400 metros para 13 y 14 años (2012 y 2013).