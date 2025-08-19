Las lluvias azotan la región de Salto Grande: hasta cuándo seguirá la inestabilidad

En algunas localidades ya se registraron más de 100 milímetros de agua caída, generando preocupación por anegamientos en zonas bajas. En Concordia rige un alerta amarillo, con previsiones de precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, aunque no se descartan acumulados superiores en forma puntual, como ya ocurrió en Federación.

Pronóstico para la región

Martes 19 de agosto: se mantendrán las lluvias y tormentas durante toda la jornada, con una mínima de 14°C y una máxima que apenas alcanzará los 16°C. La humedad se ubica en un 94 %, generando un ambiente pesado y con persistencia de mal tiempo.

Miércoles 20 de agosto: la inestabilidad se prolongará hasta la mañana, con lluvias y chaparrones aislados. Hacia la tarde, el viento sur irá despejando el cielo, aunque se espera una jornada ventosa. Mínima de 13°C y máxima de 17°C.

Jueves 21 de agosto: llegaría finalmente la mejora en las condiciones climáticas. Se anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9°C y máxima de 19°C.

Viernes 22 de agosto: se prevé un cierre de semana laboral con buen tiempo, mínimas de 13°C y máximas de 18°C.

Recomendaciones

Desde el SMN recomiendan a la población evitar actividades al aire libre, no circular por calles anegadas, y mantener precauciones en viviendas ante la posible acumulación de agua. Asimismo, se aconseja estar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que la situación puede variar en función de la intensidad de las precipitaciones.

Con estas condiciones, se espera que recién a partir del jueves la región recupere un respiro tras varias jornadas de inestabilidad.

