Las mejores playas de Entre Ríos para disfrutar a pleno el verano

Si bien Entre Ríos no cuenta con costa marítima, sus playas sobre el Río Uruguay y el Río Paraná se han convertido en verdaderos clásicos del verano. Arena, aguas tranquilas, paisajes naturales y servicios turísticos de calidad conforman una propuesta ideal para descansar, disfrutar en familia o practicar deportes acuáticos.

En ese marco, 7Paginas realizó una selección de algunas de las playas más importantes que tiene para ofrecer la provincia, la mayoría de ellas ubicadas sobre el corredor del río Uruguay.

Balneario Banco Pelay – Concepción del Uruguay

Es una de las playas más conocidas y, además, la más extensa de la Argentina. Con más de 7 kilómetros de costa de arena sobre el río Uruguay, Banco Pelay es ideal para largas caminatas, tomar sol, compartir un picnic o simplemente disfrutar del entorno natural que la rodea.

Playa Norte – Colón

Se destaca por su arena blanca y sus aguas tranquilas. Es una de las preferidas por turistas y residentes, ya que ofrece actividades como kayak, vóley playero y paseos costeros, además de contar con una excelente infraestructura turística en la zona.

Playa Punta – Colón

Conocida como “el Caribe del Litoral”, esta playa combina arena clara, aguas agradables y un clima festivo durante la temporada alta. Es un punto elegido para la práctica de deportes acuáticos como kayak, windsurf y banana boat, con un ambiente joven y animado.

Ñandubaysal – Gualeguaychú

Amplias playas de arena, servicios completos y una cuidada vegetación de ribera hacen de Ñandubaysal un lugar ideal para pasar todo el día. Su fácil acceso desde la ciudad la convierte en una de las opciones más convocantes del sur entrerriano.

Playa Nebel – Concordia

Una playa distinta, ya que no cuenta con arena. Su principal atractivo es la posibilidad de disfrutar del río Uruguay desde la costa, con una vista panorámica única de la ciudad uruguaya de Salto, lo que la convierte en un punto muy elegido para el descanso y la contemplación.

Playas Grande y Baly – Federación

Ubicadas a orillas del lago de Salto Grande, ofrecen arena, aguas mansas y un entorno ideal para refrescarse en verano. Además, son escenario de diversas actividades acuáticas que convocan a visitantes de toda la región.

Playa 52 – Santa Ana (Foto)

Es la primera playa ubicada al norte de Entre Ríos. Sus arenas y el lago la definen como un verdadero paraíso entrerriano, con diversidad de paisajes y un crecimiento turístico sostenido que la posiciona como uno de los destinos más incipientes de la provincia.

Balneario Thompson y playas de Paraná

En la capital provincial, el Balneario Thompson y otras playas habilitadas sobre el río Paraná ofrecen la combinación perfecta entre naturaleza y ciudad, con buena infraestructura urbana y espacios recreativos para todas las edades.

Con estas propuestas, Entre Ríos reafirma su perfil como destino turístico de verano, invitando a disfrutar de sus playas de río, su naturaleza y la hospitalidad que caracteriza a cada una de sus ciudades.

