Las provincias de la Mesopotamia recibirán fondos para recuperar la Línea Urquiza

El proyecto contempla la rehabilitación de unos 210 kilómetros de vías férreas y se encuentra actualmente en su primera etapa, con el inicio inminente de las intervenciones en los tramos seleccionados de la Línea Urquiza ubicados en la provincia de Entre Ríos y en el ramal que conecta con el Puente Internacional que une la ciudad de Paso de los Libres, en Corrientes, con Uruguayana, en Brasil. Según lo previsto oficialmente, las obras finalizarían a fines del año 2027.

Desde el Mercosur se informó que el Focem financia un total de 29,8 millones de dólares para este proyecto, en el marco de su política de apoyo a iniciativas de infraestructura estratégica. Cabe recordar que los recursos del Focem se otorgan a los países en carácter de donación no reembolsable y pueden cubrir hasta el 85% del valor elegible de los proyectos presentados.

En este contexto, se confirmó que el proyecto ya recibió el primer desembolso completo por un monto total de 4.447.543 dólares. De esa suma, 2.150.000 dólares habían sido transferidos previamente y el pasado 26 de enero se completó el pago con otros 2.297.543 dólares, permitiendo avanzar en la ejecución de las obras planificadas.

De manera oficial, también se recordó que este desembolso motivó la visita del representante permanente de Argentina ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Mercosur, embajador Alan Beraud, al edificio del Mercosur, en el marco del seguimiento institucional del proyecto.

La recuperación de la Línea Urquiza es considerada clave para mejorar la conectividad regional, fortalecer el transporte ferroviario de cargas y pasajeros y potenciar el desarrollo económico de las provincias de la Mesopotamia, que mantienen una estrecha vinculación comercial y logística con países vecinos como Uruguay, Brasil y Paraguay.