Las señales de un iPhone robado permitieron dar con presuntos delincuentes en Carretera de la Cruz: secuestran cocaína, billetes falsos y detienen a dos personas

Según se informó a 7Paginas, el dispositivo permitió a los investigadores establecer con mayor precisión la zona donde podría encontrarse, lo que derivó en las medidas judiciales correspondientes y en la irrupción en dos domicilios.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron veintidós (22) envoltorios de nylon transparente que contenían sustancia estupefaciente —cocaína—, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo apócrifo que totalizaba la suma de 440.200 pesos.

El operativo culminó con la aprehensión de un joven de 20 años y de su padre, un hombre de 44 años, quienes quedaron imputados por el delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Tomás Tscherning, trabajaron en el lugar efectivos de las divisiones Policía Científica y Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pericias correspondientes tanto sobre la sustancia secuestrada como sobre el dinero falso hallado en los domicilios allanados.