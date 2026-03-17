Las tormentas se desplazaron para la tarde en la región de Salto Grande

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el alerta amarillo por tormentas se mantiene vigente, pero dejó de regir para la mañana, trasladándose a las horas de la tarde. En tanto, en los departamentos del norte entrerriano, la inestabilidad podría extenderse hasta la noche.

Durante la madrugada se registraron precipitaciones en algunas localidades del norte provincial, aunque las condiciones mejoraron de manera parcial con el correr de las primeras horas del día.

Para este martes, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 21 grados, mientras que se prevé una máxima cercana a los 30 grados. En cuanto a las probabilidades de lluvias, el SMN indica un 40% de tormentas aisladas durante la mañana, cifra que se incrementa al 70% para la tarde y noche, cuando se esperan tormentas de mayor intensidad en Concordia y la región.

Además, se registra un alto porcentaje de humedad, del 91%, con vientos del sector noreste a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la probabilidad de tormentas fuertes hacia el cierre de la jornada.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas