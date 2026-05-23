Las ventas al exterior de Entre Ríos crecieron un 21% en el primer trimestre de 2026

Las exportaciones de Entre Ríos arrancaron el 2026 con un fuerte signo positivo, consolidando un proceso de crecimiento sostenido. Según el último informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), en base a datos del Indec,

la provincia generó un total de 529 millones de dólares durante el primer trimestre de este año.

Esta cifra representa un incremento del 21 por ciento en comparación con el mismo período de 2025. El dato cobra mayor relevancia al observar la perspectiva histórica: da continuidad a la excelente performance del año pasado, donde las ventas externas anuales habían alcanzado los 2.115 millones de dólares (un 31% más que en 2024).

A nivel macro, Entre Ríos se acopló firmemente a la tendencia nacional, que en el mismo período comercializó 21.853 millones de dólares (una suba del 19% interanual).

El mapa de los sectores productivos

El crecimiento entrerriano estuvo apuntalado por el desempeño variable de sus diferentes rubros exportables, destacándose especialmente el sector primario y el energético:

Productos Primarios (+27%): Fue el gran motor del trimestre, generando 336 millones de dólares.

El trigo se consolidó como el producto estrella con una suba del 61%.

Por su parte, las oleaginosas (excluyendo la soja) registraron un impactante salto del 120%.

En la vereda opuesta, el maíz cayó un 8%, el sorgo un 22% y el arroz cáscara retrocedió un 61%.

Manufacturas de Origen Agropecuario (+6%): Aportaron 149 millones de dólares. Lo más destacado del sector fue la carne bovina, con un incremento del 51%, idéntico crecimiento al experimentado por las harinas (+51%).

En contraste, mostraron caídas la carne de ave (-19%), el arroz (-34%) y los lácteos (-30%).Manufacturas de Origen Industrial (+7%): Registraron ventas por 29 millones de dólares.

Los productos químicos lideraron este bloque con el 41% de participación y un aumento del 13%.

El papel y cartón creció un 16%, mientras que los plásticos subieron un 1% y las maquinarias y aparatos eléctricos cayeron un 29%.

Combustibles y Energía (+88%): Aunque es el sector de menor volumen en la torta total, mostró un salto exponencial sumando 15 millones de dólares.

Los 5 principales destinos de la producción entrerrian

El informe del CEER revela un fuerte posicionamiento de los mercados asiáticos en la demanda de los productos de nuestra provincia durante el inicio de 2026.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

Destino Millones de USD Variación Interanual1°Vietnam70,2 M+245%2°China52,3 M+55%3°Brasil49,7 M-11%4°Bangladesh33,8 M+285%5°Estados Unidos29,2 M+47%

El fenomenal despegue de mercados como el de Vietnam y Bangladesh (con subas de tres dígitos) marca la pauta de la fuerte inserción y el valor que los alimentos y productos agroindustriales entrerrianos poseen a nivel global, un factor clave para el sostenimiento del empleo y el encadenamiento productivo local.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas