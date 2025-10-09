7PAGINAS

Miércoles 8 de octubre de 2025
Laumann: “El peronismo transformó a Concordia de ser la ciudad más productiva en la más pobre de la Argentina”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Andrés Laumann, visitó este miércoles la ciudad de Concordia, donde acompañó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante su paso por el Centro de Convenciones. En diálogo con 7Paginas, el dirigente libertario se mostró optimista respecto a la campaña electoral y lanzó duras críticas contra los gobiernos peronistas que condujeron la ciudad en las últimas décadas.
Redacción 7Paginas

“Venimos muy bien, estamos demostrando que Entre Ríos tiene un sector productivo muy pujante. La visita del ministro Sturzenegger marca el puente que podemos tender con acción concreta, y eso es lo más importante. Entre Ríos tiene todo el potencial para salir adelante”, aseguró Laumann.

Durante la entrevista, el candidato apuntó directamente contra la dirigencia local del justicialismo: “Es paradójico que Concordia, que fue históricamente la ciudad más productiva del país, hoy sea la más pobre de la Argentina. Eso demuestra el daño que hizo el peronismo. A eso nos llevaron los mismos que gobernaron siempre”.

Laumann destacó la necesidad de que la provincia de Entre Ríos vuelva a ser motor de desarrollo, y remarcó que el Gobierno nacional trabaja para impulsar la producción: “El desafío del presidente Milei y de todo el gabinete es que esta provincia tenga un fuerte impulso productivo. Hay que liberar la energía del trabajo y la inversión”.

Consultado sobre la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, el candidato libertario insistió en la importancia de participar: “Estamos recorriendo los 17 departamentos y la gente nos pide tres cosas: una reforma laboral, menos regulaciones y bajar los impuestos. Ese es nuestro compromiso. El 26 de octubre es la gran oportunidad de dejar atrás el pasado y apoyar esta transformación que millones de argentinos ya acompañan con enorme esfuerzo”.

Finalmente, Laumann convocó a la ciudadanía a respaldar el proyecto encabezado por Javier Milei: “Más allá de las diferencias o las formas, lo que se juega el 26 de octubre es el futuro del país. Tenemos que elegir entre seguir con la decadencia o apostar por el cambio real que está liderando Milei”.

