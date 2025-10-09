Laumann se reunió con Daneri y reafirmó su compromiso con el desarrollo de Concordia

“La región de Salto Grande tiene un enorme potencial que debemos aprovechar. Mi compromiso es trabajar para que Concordia vuelva a estar donde debe: entre las potencias productivas del país, y no entre las ciudades más empobrecidas”, expresó Laumann tras el encuentro.

El dirigente libertario remarcó que el futuro de la provincia “dependerá de una visión moderna que integre la energía, la producción y el empleo como ejes centrales del crecimiento”. Además, valoró la importancia estratégica de Salto Grande como motor de desarrollo para Entre Ríos y el litoral argentino.