7PAGINAS

Miércoles 1 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Laumann y Azcué juntos: Prioridad a los barrios, la industria y el comercio

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, el candidato a diputado nacional, Andrés Laumann, mantuvo esta semana una nutrida agenda en Concordia junto al intendente Francisco Azcué, en la que combinaron recorridas barriales, encuentros con comerciantes y reuniones con sectores productivos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Durante las jornadas, ambos dirigentes caminaron distintos barrios de la ciudad, donde escucharon inquietudes de los vecinos y dialogaron sobre los desafíos de gestión a nivel local y regional. “El compromiso es seguir cerca de la gente, trabajando en equipo para construir el futuro de Concordia”, señalaron tras la actividad.

Laumann también recorrió la peatonal, donde intercambió opiniones con los comerciantes. Más tarde se reunió con representantes de la Federación del Citrus, quienes expusieron las problemáticas que atraviesa el sector y plantearon la necesidad de políticas de acompañamiento a la producción citrícola.

Al cerrar su agenda, Laumann confirmó que regresará la próxima semana para continuar con las recorridas en la región de Salto Grande. “Me siento totalmente comprometido con Concordia y con cada sector social y productivo que impulsa el desarrollo de la provincia”, afirmó el candidato.

El encuentro entre Laumann y Azcué mostró la decisión de fortalecer el trabajo conjunto en el territorio y de proyectar acciones para que Concordia y la región recuperen protagonismo en el escenario provincial y nacional.