Laumann y Azcué juntos: Prioridad a los barrios, la industria y el comercio

Durante las jornadas, ambos dirigentes caminaron distintos barrios de la ciudad, donde escucharon inquietudes de los vecinos y dialogaron sobre los desafíos de gestión a nivel local y regional. “El compromiso es seguir cerca de la gente, trabajando en equipo para construir el futuro de Concordia”, señalaron tras la actividad.

Laumann también recorrió la peatonal, donde intercambió opiniones con los comerciantes. Más tarde se reunió con representantes de la Federación del Citrus, quienes expusieron las problemáticas que atraviesa el sector y plantearon la necesidad de políticas de acompañamiento a la producción citrícola.

Al cerrar su agenda, Laumann confirmó que regresará la próxima semana para continuar con las recorridas en la región de Salto Grande. “Me siento totalmente comprometido con Concordia y con cada sector social y productivo que impulsa el desarrollo de la provincia”, afirmó el candidato.

El encuentro entre Laumann y Azcué mostró la decisión de fortalecer el trabajo conjunto en el territorio y de proyectar acciones para que Concordia y la región recuperen protagonismo en el escenario provincial y nacional.