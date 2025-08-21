Laureana Grifasi: “tenemos una escuela en muy malas condiciones y sobre todo con alto riesgo para los chicos”

Al respecto el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, destacó la importancia de esta nueva instancia, “Es fundamental seguir dando respuestas a los establecimientos educativos con obras de infraestructura que son prioritarias. Hoy hablamos de tres proyectos —dos en Concordia y uno en Concepción del Uruguay— que en conjunto representan una inversión de aproximadamente 600 millones de pesos. Son pasos concretos en el marco de un plan que ya suma más de 36 obras en marcha en distintos departamentos de la región, con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos”.

Cecco señalo a 7Paginas, que la programación de los trabajos responde a un relevamiento conjunto con el CGE, el Ministerio de Salud y Vialidad, y que se está cumpliendo con las prioridades fijadas por el gobernador en materia de educación, salud y caminos productivos. Además, resaltó que el organismo articula acciones con CTM y CFI para ampliar la capacidad de gestión y financiamiento.

“Una escuela en muy malas condiciones”

La directora de la Escuela Gerardo Yoya, Laureana Grifasi, expresó su satisfacción por la apertura de sobres, remarcando la urgencia de las obras:

“Estamos muy contentos y ansiosos. Es una obra muy importante porque el edificio estaba en malas condiciones, con mucha humedad y filtraciones, y sobre todo con alto riesgo para los chicos. Para la comunidad educativa significa un cambio muy esperado”.

La docente explicó que, una vez adjudicada la obra, la institución deberá reorganizar el dictado de clases para convivir con los trabajos durante los próximos meses:

“Sabemos que vamos a tener que coordinarnos con la empresa y con el CGE para poder llevar adelante las actividades escolares mientras avanzan los arreglos. Seguramente será hasta el receso de invierno, pero lo importante es que la solución llegue”.

Obras en agenda

Según informó Cecco, el proceso licitatorio de este jueves fue positivo: se presentaron 14 pliegos adquiridos por distintas empresas, lo que asegura competitividad y posibilidades de adjudicación en el corto plazo.

Con estas obras, CAFESG busca dar respuesta a una demanda histórica de las comunidades escolares de Concordia, que reclamaban por la seguridad y el mantenimiento de los edificios.

Redaccion de 7Paginas