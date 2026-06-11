Lauritto toma impulso en un armado que ya mira a 2027

José Eduardo Lauritto volverá a ubicarse en el centro de la escena política del peronismo entrerriano. El próximo 15 de junio, Concepción del Uruguay será sede del segundo encuentro de un espacio nacional que busca debatir la construcción de una alternativa política desde el justicialismo y que reúne a dirigentes de distintos puntos del país.

La convocatoria adquiere especial relevancia en Entre Ríos porque tendrá como anfitrión al intendente uruguayense, uno de los dirigentes que más volumen político acumuló en los últimos meses dentro del PJ. El encuentro se realizará apenas dos días después del Congreso Provincial partidario, en momentos en que comienzan a acelerarse las conversaciones sobre liderazgos y candidaturas con vistas a las elecciones de 2027.

Del Parque Norte a Concepción del Uruguay

La actividad será la continuidad de la convocatoria realizada meses atrás en Parque Norte, donde se lanzó este espacio de debate político con participación de referentes peronistas de distintas provincias.

Entre sus principales impulsores aparecen el diputado nacional Guillermo Michel y la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación Victoria Tolosa Paz, junto a otros dirigentes que promueven una discusión sobre el futuro del peronismo frente al escenario político abierto por el gobierno de Javier Milei.

La elección de Concepción del Uruguay para el segundo encuentro no pasó inadvertida dentro del justicialismo. Para distintos sectores del PJ, la designación de Lauritto como anfitrión constituye una señal del peso político que logró construir a partir de una estrategia de diálogo con intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y referentes territoriales de distintos espacios internos.

Desde el entorno del intendente sintetizaron esa construcción con una frase que refleja el objetivo político que buscan instalar:

“Nosotros estamos con un objetivo más que claro: un entrerriano para Entre Ríos”.

La sombra de Kueider sobre el peronismo

La convocatoria también se producirá en un momento delicado para el peronismo entrerriano por la situación judicial de Edgardo Kueider. El ex senador nacional permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay y afronta un juicio por presunto contrabando en grado de tentativa tras haber sido detenido cuando intentaba ingresar al país vecino con más de 200 mil dólares sin declarar.

Aunque el caso no forma parte de la agenda formal del encuentro, su influencia sobrevuela la discusión interna del justicialismo. La necesidad de reconstruir liderazgo, credibilidad y una alternativa electoral aparece como uno de los desafíos que atraviesan tanto al Congreso partidario como a los distintos espacios que ya comenzaron a pensar el escenario de 2027.

La situación de Kueider se suma además a las discusiones que el PJ mantendrá en su Congreso Provincial del 13 de junio, donde se debatirán sanciones internas, expulsiones y la estrategia política para los próximos años. En ese marco, distintos dirigentes consideran que la reconstrucción del partido requerirá recuperar confianza y mostrar nuevos liderazgos.

La carrera que empieza a definirse

La definición impulsada desde el entorno de Lauritto adquiere relevancia en un momento en que el peronismo comienza a discutir quiénes estarán en condiciones de encabezar la reconstrucción partidaria y disputar el poder provincial en 2027.

Mientras el Congreso del PJ debatirá cuestiones de organización interna, la reunión de Concepción del Uruguay aparece vinculada a una discusión de mayor alcance: la construcción de liderazgos para la próxima etapa política.

En ese escenario, Lauritto gana protagonismo. Su rol como anfitrión de un espacio con proyección nacional, sumado a la capacidad de convocatoria que viene mostrando dentro del peronismo entrerriano, fortalece las especulaciones sobre una eventual candidatura a gobernador.

Por Mariano Guerrero