Laurta había dejado un auto escondido en cercanías de Salto y crece la hipótesis de que planeaba cruzar el río con su hijo

Según pudo saber 7Paginas, y de acuerdo con las coordinaciones entre la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto, el vehículo —un Lifan color gris con matrícula de Montevideo— fue hallado el pasado lunes 13 de octubre al mediodía, en una zona de montes de Corralito, a orillas del río Uruguay.

El hallazgo del automóvil refuerza la hipótesis de que Laurta tenía planeado cruzar el río junto a su hijo utilizando la piragua con la que previamente habría atravesado desde Puerto Yeruá hacia el lado uruguayo.

Fuentes policiales informaron que el vehículo permanece bajo custodia en la Jefatura de Policía de Salto, y que se dio intervención al Fiscal de Primer Turno de esa jurisdicción.

Este nuevo dato se suma a la cadena de elementos que reconstruyen los últimos movimientos del acusado antes de su detención, y refuerza la línea investigativa que sostiene que Laurta había planificado cuidadosamente su fuga, con recursos y puntos de apoyo tanto en Entre Ríos como en Uruguay.