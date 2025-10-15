7PAGINAS

Miércoles 15 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Laurta había dejado un auto escondido en cercanías de Salto y crece la hipótesis de que planeaba cruzar el río con su hijo

En el marco de la investigación que involucra al uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, acusado de doble femicidio en Córdoba y del asesinato del remisero Martín Palacios en Concordia, las fuerzas de seguridad confirmaron el hallazgo de un vehículo que el imputado habría dejado oculto en territorio uruguayo, cerca del río Uruguay.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según pudo saber 7Paginas, y de acuerdo con las coordinaciones entre la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto, el vehículo —un Lifan color gris con matrícula de Montevideo— fue hallado el pasado lunes 13 de octubre al mediodía, en una zona de montes de Corralito, a orillas del río Uruguay.

El hallazgo del automóvil refuerza la hipótesis de que Laurta tenía planeado cruzar el río junto a su hijo utilizando la piragua con la que previamente habría atravesado desde Puerto Yeruá hacia el lado uruguayo.

Fuentes policiales informaron que el vehículo permanece bajo custodia en la Jefatura de Policía de Salto, y que se dio intervención al Fiscal de Primer Turno de esa jurisdicción.

Este nuevo dato se suma a la cadena de elementos que reconstruyen los últimos movimientos del acusado antes de su detención, y refuerza la línea investigativa que sostiene que Laurta había planificado cuidadosamente su fuga, con recursos y puntos de apoyo tanto en Entre Ríos como en Uruguay.