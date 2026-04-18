Lavado, sociedades y poder: Elevan a juicio la trama empresarial ligada a Edgardo Kueider

La causa que investiga el entorno del exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, ha cruzado el umbral definitivo hacia el debate oral. En una resolución de alto impacto institucional, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolvió elevar parcialmente a juicio el expediente que describe una sofisticada estructura de lavado de activos que operó durante años en la provincia y el país.

La resolución, firmada en los tribunales de San Isidro, valida la tesis de la fiscalía: la existencia de un circuito diseñado para insertar dinero de origen ilegal en la economía formal mediante maniobras inmobiliarias, contables y financieras.

El engranaje técnico: Los nombres detrás del esquema

La elevación a juicio alcanza a seis personas señaladas como piezas clave en la operatividad de esta red. Según la acusación, no cumplían roles menores, sino que aportaban la «ingeniería» necesaria para que el sistema funcionara. Los acusados son:

José Carlos Nogueras: Contador y empresario.

Adriana Cecilia Crucitta: Abogada.

Ernesto Javier Rubén.

Rodolfo Daniel González.

Gabriela Patricia Saint Pierre.

Débora María Ferreyra: Empleada administrativa.

Además, el proceso judicial sentará en el banquillo a las personas jurídicas que habrían servido de pantalla: BETAIL S.A., NOPOR Service S.A., LECTUS S.A., Vía SNP Logística S.A., Felsir Biotecnología S.R.L. y Vijusa Industrial Argentina S.A.

La «estratificación» del dinero

Para la Justicia, el mecanismo no fue improvisado. Uno de los pilares de la investigación es la firma BETAIL S.A., utilizada para la adquisición de departamentos de alto valor en la ciudad de Paraná.

La fiscalía sostiene que estas operaciones formaban parte de una estrategia de “estratificación”: la realización de múltiples transacciones cruzadas, préstamos simulados y balances adulterados para dificultar la trazabilidad del dinero y construir una apariencia de legalidad sobre fondos sospechados de provenir de delitos de corrupción.

La sombra del escándalo en Paraguay

Si bien esta elevación es parcial, la figura de Edgardo Kueider atraviesa todo el expediente. El caso cobró relevancia internacional tras el escándalo en Paraguay, donde el entonces senador fue detectado ingresando dinero no declarado (más de 200.000 dólares en efectivo).

Aquel episodio es considerado por la justicia argentina como un elemento de prueba fundamental que refuerza la sospecha sobre el origen de los fondos manejados por su entorno. Cabe recordar que Kueider y su secretaria aún enfrentan pedidos de extradición por parte de la justicia paraguaya por contrabando de divisas.

Conexiones con el sector energético y ENERSA

Uno de los puntos más sensibles que promete ventilarse en el juicio es el «delito precedente». La hipótesis judicial vincula el origen del dinero con presuntos pagos indebidos a funcionarios relacionados con el sector energético, específicamente en torno a la empresa estatal ENERSA.

La causa también se nutre de conexiones con otros expedientes que investigan el manejo de contratos públicos y la distribución de pauta publicitaria oficial durante los últimos años.

El frente político: Las redes que sobreviven

Más allá de los tribunales, el caso proyecta una sombra persistente sobre la política entrerriana. La investigación señala que, a pesar del escándalo y el avance judicial, figuras estrechamente vinculadas al exsenador continúan ocupando cargos públicos en organismos estatales y estructuras partidarias, lo que genera interrogantes sobre la vigencia de las redes de poder que facilitaron estas maniobras.

El expediente ha quedado ahora en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín, que deberá determinar las responsabilidades penales. El juicio promete ser un «caso testigo» sobre la intersección entre los negocios privados, el poder político y el manejo de fondos públicos en la Argentina contemporánea.

Con información de NOVA

Redaccion de 7Paginas