Le robaron el auto durante la madrugada y apareció volcado en las afuera de Chajari

El hecho, según lo reportado por la policía a 7Paginas, ocurrió en calle Santa Fe al 1050. Según informó el propietario, un Chevrolet Astra gris, que había dejado estacionado frente a su domicilio, ya no se encontraba en el lugar cuando salió a primera hora de la mañana. Al no poder precisar si había colocado alguna medida de seguridad antes de acostarse, decidió comunicarse de inmediato con la Comisaría local para denunciar la sustracción.

Con la alerta emitida a las patrullas, personal policial inició un operativo de búsqueda. Minutos más tarde, durante la recorrida de rutina, los efectivos constataron un siniestro vial en la zona de Ruta Tres Hermanas y avenida 28 de Mayo. Allí hallaron un automóvil volcado y, al verificar los datos, confirmaron que se trataba del vehículo robado.

El auto estaba sin ocupantes al momento del hallazgo. Desde la Fiscalía en turno ordenaron las diligencias de rigor, por lo que trabajaron en el lugar agentes de Policía Científica y la Brigada de Investigaciones, quienes buscan determinar quiénes fueron los responsables del robo y posterior accidente.