Leandro Lapiduz vuelve a presidir la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la Región llevó a cabo durante la tarde de este miércoles su Asamblea General Ordinaria, en la que se realizó la elección de autoridades que estarán al frente de la institución durante el período 2026-2028.

En ese marco, Leandro Lapiduz, propietario de Lapiduz Gastronómica SRL, fue elegido nuevamente por sus pares para ocupar la presidencia de la entidad. De esta manera, se convertirá en el primer dirigente de la Asociación en ejercer el cargo durante tres períodos.

Lapiduz cuenta con más de 15 años de trayectoria dirigencial en el sector. Ya había presidido en dos oportunidades la AHGC y recientemente se desempeñó como coordinador de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) para toda la región NEA.

Tras su elección, el dirigente agradeció la confianza de sus colegas y planteó los principales desafíos que deberá afrontar la institución en los próximos dos años.

“Quiero agradecer en primer lugar al sector que confía en mí una vez más para representarlos. Es un momento duro, donde es importante estar al frente de nuestros comercios; sin embargo, no debemos olvidar que nadie se salva solo y las instituciones deben dar contención a cada uno de los representados”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que asumirá la conducción con un fuerte compromiso. “A esa tarea me comprometo diciéndoles que no le voy a dar el tiempo que me sobre, sino el mejor de mis tiempos para traccionar a un sector que viene muy castigado”, afirmó.

Reconocimiento a la conducción saliente

Lapiduz también tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Haure, quien dejó la presidencia de la institución luego de varios años al frente de la entidad.

El flamante presidente agradeció “tantos años de acompañamiento” y destacó además la conformación de la nueva comisión directiva, a la que definió como un espacio que reúne a referentes del sector hotelero, gastronómico y turístico de Concordia y de distintas localidades de la región.

Reclamo por políticas para el sector

Durante sus primeras definiciones como nuevo presidente, Lapiduz puso el foco en la situación económica que atraviesan los establecimientos y en la necesidad de contar con instituciones fuertes que puedan representar y defender los intereses de sus asociados.

“Estamos transitando un momento económico que requiere de instituciones fuertes que puedan dar respuesta a las problemáticas de los socios”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el sector atraviesa un período de transformaciones que demanda una mayor participación de las entidades empresarias para lograr que las normas y políticas públicas contemplen las necesidades de la actividad.

“Somos parte de un momento de grandes cambios donde tenemos que ser capaces de hacer ejecutar legislaciones y normativas que nos beneficien y sean correspondidas a un sector que es generador de empleo genuino a granel”, remarcó.

Una lista de consenso

La denominada “Lista FEHGRA” fue conformada a través de un proceso de consenso y finalmente legitimada como lista única durante la asamblea.

La nueva conducción reúne a dirigentes con trayectoria y representación dentro de la actividad hotelera, gastronómica y turística de Concordia y la región.

No obstante, la conformación también deja planteado uno de los desafíos hacia adelante: la incorporación de nuevos referentes y dirigentes jóvenes que puedan aportar nuevas ideas y garantizar la renovación institucional del sector.

Con Lapiduz nuevamente al frente, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la Región inicia así un nuevo período con una agenda marcada por la difícil situación económica, la defensa de los empresarios del sector, la generación de empleo y el desafío de fortalecer la actividad turística regional.

Con informacion de prensa AHGC