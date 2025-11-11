Leandro Silvestri anunció auditoría y cambios en el estatuto del Club Social y Deportivo Federación

Durante el acto, se realizó una revisión administrativa preliminar mientras los documentos contables permanecen bajo análisis del contador. En diálogo con La Última Campana, Leandro Silvestri expresó su satisfacción por el acompañamiento de los integrantes de su lista y destacó que la transición se desarrolla “con normalidad y en un clima de respeto institucional”.

“Fue un traspaso formal, los papeles están en el contador y eso se verá en otro momento. Pero todo bien, el club viene funcionando correctamente”, señaló Silvestri.

Auditoría y transparencia como ejes de gestión

Uno de los puntos centrales que mencionó el nuevo presidente es la intención de realizar una auditoría interna del club. Según explicó, el objetivo es establecer un precedente de transparencia para las futuras gestiones.

“Desde el primer día dijimos que queríamos hacer las cosas bien, de la forma más legal posible. En lo personal, me gustaría llevar adelante una auditoría del club, más que nada para sentar un precedente. No sabemos exactamente qué hay y qué no hay, incluso falta un libro de inventario, por ejemplo”, afirmó.

La auditoría permitirá conocer el estado real de los bienes, los recursos y la documentación institucional, además de brindar un diagnóstico sobre el funcionamiento económico y administrativo de los últimos años.

Modificación del estatuto y renovación institucional

Silvestri también adelantó que entre los proyectos inmediatos se encuentra una revisión y posible actualización del estatuto del club, con el propósito de adecuarlo a los nuevos tiempos y promover una gestión más democrática.

“El estatuto tiene puntos que deberían revisarse. Por ejemplo, la reelección indefinida no puede ser algo permanente. Hay que dar lugar a otras personas y fomentar la renovación”, sostuvo.

En cuanto a la vida deportiva y las subcomisiones, el dirigente indicó que la intención es jerarquizar las disciplinas y mantener el funcionamiento de las áreas existentes, priorizando el trabajo conjunto con los responsables de cada actividad.

“Las subcomisiones deben seguir funcionando. Vamos a empezar a hablar con todos para ordenar la estructura y que cada área tenga su representante”, detalló.

La nueva conducción del Club Social y Deportivo Federación inicia así una etapa centrada en la transparencia, el control institucional y la modernización estatutaria, con el desafío de fortalecer tanto lo deportivo como lo administrativo, en beneficio de toda la comunidad celeste.

