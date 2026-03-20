Leandro Silvestri dijo que venían por el inicio de un nuevo gimnasio para el club social de Federación y desmintió ser candidato para el 2027

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el dirigente destacó que la reciente elección con alta participación de socios evidenció la necesidad de un cambio en la conducción del club. “Mucha gente que nunca había participado se acercó a votar, eso marca que había una demanda de renovación”, expresó.

Silvestri remarcó además el regreso de socios históricos y valoró el rol de las subcomisiones, a las que definió como “el pulmón de las actividades deportivas”, ya que son las encargadas de sostener el funcionamiento cotidiano de las distintas disciplinas.

Reordenamiento institucional y nuevos objetivos

Al asumir la conducción, la nueva comisión se encontró con diversas irregularidades administrativas. Según detalló, no existía un padrón actualizado de socios, lo que llevó a iniciar un proceso de reempadronamiento y una campaña para sumar nuevos integrantes.

“Nos encontramos sin registros claros, ni en papel ni digitales. Ahora estamos armando una base sólida para ordenar el club y proyectar a futuro”, explicó.

En paralelo, se avanzó en tareas de mantenimiento y mejoras básicas en la infraestructura, priorizando servicios esenciales y el orden general de las instalaciones.

El proyecto de un nuevo gimnasio

Uno de los principales objetivos de la actual gestión es la construcción de un nuevo gimnasio, una obra considerada clave para el crecimiento del club. El proyecto será presentado oficialmente el próximo 18 de abril, en el marco del 125° aniversario de la institución.

Silvestri indicó que se trata de una iniciativa ambiciosa, que demandará una fuerte inversión y que se ejecutará por etapas. “El club hoy no tiene un gimnasio adecuado para entrenamiento, por eso decidimos priorizar esta obra”, señaló.

Situación de la ciudad y postura política

Consultado sobre la realidad de la ciudad, el dirigente fue crítico y la definió en una sola palabra: “ausencia”. En ese sentido, consideró que “se han olvidado de Federación” y planteó la necesidad de un trabajo conjunto para revertir la situación.

Sin embargo, al ser consultado por su posible participación en política, Silvestri fue categórico: negó cualquier candidatura para 2027 y aseguró que no tiene afiliación partidaria.

“No tengo nada que ver con esos rumores. Mi intención es colaborar con la ciudad, pero desde otro lugar”, afirmó, en referencia a la aparición de mensajes que lo mencionaban como posible candidato.

Incluso, no descartó que se trate de una maniobra para perjudicar su imagen: “puede haber una mano negra detrás de eso”, deslizó.

Convocatoria a la comunidad

Finalmente, el presidente del Club Social invitó a la comunidad a acercarse a la institución y sumarse a sus actividades. “Hay mucha gente trabajando y con ganas de colaborar. Eso es lo que nos impulsa a seguir”, concluyó.

De esta manera, la nueva conducción busca consolidar una etapa de crecimiento institucional, con obras, orden administrativo y mayor participación de socios como ejes centrales de su gestión.