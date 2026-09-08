Leasing bancario: la Justicia rechazó una cautelar promovida por concejales de la oposición contra la Municipalidad de Federación

La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay resolvió rechazar la medida cautelar promovida por concejales de la oposición contra la Municipalidad de Federación, en el marco del cuestionamiento a la Ordenanza N° 2.630/26, vinculada a la contratación de un sistema de leasing con el Banco Hipotecario S.A.

La resolución fue firmada por el presidente del tribunal, Mariano Alberto López, y establece además que los accionantes deberán hacerse cargo de las costas del incidente.

Los concejales Rosa Mabel Franzoy, Noelia Beatriz Grigolatto, Lidia Maira Sabrina Landa, Gabriel Agustín Sguerzo y Cristian Ariel Vago habían promovido una acción contra el municipio y solicitado una medida cautelar de “no innovar”.

El pedido de los concejales

Concretamente, los accionantes pretendían que la Justicia ordenara la suspensión de la ejecución de la Ordenanza N° 2.630/26, relacionada con la suscripción de un contrato de leasing con el Banco Hipotecario S.A.

Además, solicitaron de manera subsidiaria que, en caso de que el contrato ya hubiera sido suscripto, se impidiera constituir o hacer efectiva una garantía sobre fondos de First Data, hasta tanto se dictara una sentencia definitiva en la causa.

Sin embargo, la Cámara resolvió no hacer lugar al pedido cautelar.

Qué resolvió la Justicia

En su parte resolutiva, el tribunal dispuso:

Rechazar la medida cautelar solicitada por los accionantes contra la Municipalidad de Federación.

Imponer las costas del proceso a los incidentantes vencidos, es decir, a quienes promovieron la medida cautelar.

Diferir la regulación de los honorarios para la oportunidad procesal correspondiente.

De esta manera, la Justicia no hizo lugar al pedido de suspender provisoriamente la ejecución de la Ordenanza N° 2.630/26, por lo que la medida cautelar presentada por los concejales fue rechazada.

El leasing aprobado por el Concejo Deliberante

Cabe recordar que durante el mes de mayo, los concejales del oficialismo aprobaron por mayoría absoluta la ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal que autoriza la suscripción de un contrato de leasing con el Banco Hipotecario.

El objetivo de la iniciativa es incorporar nuevas maquinarias y herramientas destinadas principalmente a fortalecer la capacidad operativa del municipio y mejorar la prestación de los servicios y las tareas de obra pública.

Desde el oficialismo habían señalado que la incorporación de nuevos equipos permitiría modernizar el parque automotor municipal, optimizar recursos y reemplazar maquinarias que, en muchos casos, ya habían cumplido su ciclo útil y demandaban importantes gastos de mantenimiento, insumos y reparaciones.

La decisión fue presentada como una herramienta de planificación y gestión en un contexto económico complejo, con el objetivo de brindar mejores condiciones de trabajo y contar con equipamiento más moderno y eficiente.

Las maquinarias incluidas en el proyecto

El contrato de leasing aprobado contempla la incorporación de los siguientes bienes:

Un camión volcador Foton Auman D 1621, con caja manual, cabina simple y caja volcadora trasera de 12 metros cúbicos, nuevo y sin uso.

Una pala con retroexcavadora de 96 HP, con capacidad de carga delantera y balde retro.

Un tractor de 100 HP, con cabina, aire acondicionado y calefacción, nuevo y sin uso.

Una desmalezadora hidráulica articulada, nueva y sin uso.

Una pala cargadora de 130 HP, nueva y sin uso.

Con el rechazo de la medida cautelar, la Municipalidad de Federación obtuvo un pronunciamiento favorable en esta instancia judicial, mientras continúa el proceso iniciado por los concejales que cuestionaron la ordenanza.

Fuente: Redaccion de 7Paginas